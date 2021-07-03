Pfizer кололи 130 работникам: подробности смерти 47-летнего украинца после вакцинации

Спустя несколько часов после укола мужчина пожаловался на слабость и тошноту, а позже потерял сознание.

В Винницкой области умер 47-летний мужчина вскоре после прививки вакциной Pfizer. Спустя несколько часов после укола он пожаловался на слабость и тошноту, а позже потерял сознание. Врачи скорой, которые прибыли на вызов, спасти его не смогли. Что повлекло смерть — выяснять эксперты.

Об этом говорится в выпуске ТСН.19.30 3 июля.

Вакцину кололи на предприятии, где мужчина работал, 130 сотрудникам. Остальные люди на самочувствие не жаловались.

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Также известно, что ранее этот человек не обращался к врачам с существенными проблемами со здоровьем, а флакон вакцины использовался на шесть человек. В пяти человек, которые были привиты с этого же флакона, никакой реакции не было.

Что повлекло смерть — будут выяснять эксперты. Ведь каждый летальный случай в течение 30 дней после вакцинации тщательно изучают. Таких уже было по меньшей мере три — в Одесской, Львовской обалсти и на Буковине. Связи между прививкой и смертью ни в одном из них не обнаружили.

В случае если вакцинация таки причинит вред здоровью, в Украине предусмотрены компенсации — по инвалидности — около миллиона гривен и миллион 700 тысяч — в случае смерти.

Новости Украины: смерть вскоре после прививки - что случилось с мужчиной, который получил укол Pfizer

Напомним, в американском штате Мичиган во сне умер 13-летний Джейкоб Клиник. За несколько дней до этого он получил вторую дозу вакцины Pfizer против COVID-19. После прививки у него появились общие поствакцинальные симптомы — усталость, жар и боль в животе.

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