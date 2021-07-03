Евро 2020 Украина-Англия: кому предсказала победу свинка Адель

Корреспондент ТСН вместе с свинкой Адель устроили предсказания прямо в центре Киева.

Удастся ли украинцам преодолеть английскую сборную, которая на этом Евро еще не пропустила ни одного гола? Предсказать победителя этого матча уже попытались животные в Англии. Те победу, конечно, предвещают своим. А какие прогнозы в украинских животных?

Корреспондент ТСН Инна Лебеденко вместе с свинкой Адель устроили предсказания прямо в центре Киева. Так на чьей же стороне будет мяч — смотрите в выпуске ТСН.19.30 3 июля.

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Пока команды только готовятся к встрече на футбольном поле, мы результат матча попробуем предсказать. Это Адель, и сегодня у нее ответственная миссия — не подсунуть нам свинью и сделать правильный выбор

Для этого у нас с собой всего по два: национальные флаги — Украины и Англии, миски, и, собственно, то, чем Адель удастся привлечь.

Впервые вещать на спортивных соревнованиях начал осьминог Пауль: он предвидел исход матчей и на Евро, и на Чемпионате Мира. Прославился на весь мир. И с 13 предсказаний — ошибся лишь дважды. Пауль умер в 2010-м. Но его до сих пор считают футбольной легендой.

В Украине же национальным пророком стал хряк Фунтик. Он предсказывал результаты матчей во время Евро-2012. Жил — в центре, на Крещатике. Перед игрой ему ставили две миски с кукурузными хлопьями, а вблизи них — флажки. Так, перед первым матчем Украина на Евро, Фунтик предсказал нам поражение. Впоследствии в Твиттере начал оправдываться. Мол, это все пиво. И свое мнение изменил с проигрыша на победу — и не прогадал, Украина обыграла Швецию со счетом 2:1. В матчах против Франции и Англии предусматривал выигрыш. Но опять ошибся.

Теперь свое слово скажет Адель. Флажок Англии трижды падает — и кажется, это уже хороший знак.

Первый раз — тренировочный. Держим сначала Адель на поводке, а она будто назло бежит к миске соперника.

Пробуем еще раз, отпускаем. Выбор — очевиден. Адель уплетает с тарелки возле сине-желтого флага.

Похожие пророчества сделали и англичане. Правда, их кабан Элвис с Бристольского зоопарка победу предсказал своим. Но одновременно ту же емкость он и отфутболил подальше.

На Англию поставил и британский петух Джордан Пекфорд, названный в честь голкипера английской сборной. Попробовал бы он с таким именем выбрать миску вблизи другого флага.

А вот украинский хорек-предсказатель Чарли, выбирая между изображениями двух флагов, без раздумий пошел к сине-желтому. Поэтому за предсказаниями Украина-Англия 2:2. А каким будет результат игры — увидим на табло.

Евро-2020: Англия или Украина - столичная свинка Адель предвидела победителя матча

Инна Лебеденко, Илья Шинкаренко, Сергей Азаренко и свинка Адель, ТСН, 1+1.

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