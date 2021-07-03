Євро 2020 Україна-Англія: кому навіщувала перемогу свинка Адель

Кореспондентка ТСН разом із свинкою Адель влаштували віщування просто в центрі Києва.

Чи вдасться українцям здолати англійську збірну, яка на цьому Євро ще не пропустила жодного голу? Передбачити переможця цього матчу вже спробували тварини в Англії. Ті перемогу, звісно, віщують своїм. А які прогнози в тварин українських?

Кореспондентка ТСН Інна Лебеденко разом із свинкою Адель влаштували віщування просто в центрі Києва. То на чиєму боці буде м'яч – дивіться у випуску ТСН.19.30 3 липня.

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Поки команди тільки готуються до зустрічі на футбольному полі, ми результат матчу спробуємо передбачити. Це Адель, і сьогодні в неї відповідальна місія - не підсунути нам свиню і зробити правильний вибір

Для цього в нас із собою всього по два: національні прапори - України та Англії, миски, і, власне, те, чим Адель вдасться заохотити.

Вперше віщувати на спортивних змаганнях почав восьминіг Пауль: він передбачував результат матчів і на Євро, і на Чемпіонаті Світу. Прославився на увесь світ. І з 13 віщувань - помилився лиш двічі. Пауль помер у 2010-му. Але його й досі вважають футбольною легендою.

В Україні ж національним пророком став кнур Фунтик. Він передбачав результати матчів під час Євро-2012. Жив - у центрі, на Хрещатику. Перед грою йому ставили дві мИски з кукурудзяними пластівцями, а поблизу них - прапорці. Так, перед першим матчем України на Євро, Фунтик навіщував нам поразку. Згодом у Твітері почав виправдовуватися. Мовляв, це все пиво. І свою думку змінив із програшу на перемогу - і не прогадав, Україна обіграла Швецію з рахунком 2:1. У матчах проти Франції та Англії передбачав виграш. Але знову помилився.

Тепер своє слово скаже Адель. Прапорець Англії тричі падає - і здається, це вже добрий знак.

Перший раз - тренувальний. Тримаємо спочатку Адель на повідку, а вона ніби на зло біжить до миски суперника.

Пробуємо ще раз, відпускаємо. Вибір - очевидний. Адель наминає з тарілки біля синьо-жовтого прапора.

Схожі пророцтва зробили й англійці. Щоправда, їхній кабан Елвіс із Бристольського зоопарку перемогу навіщував своїм. Але водночас ту ж ємність він і відфутболив подалі.

На Англію поставив і британський півень Джордан Пекфорд, названий на честь голкіпера англійської збірної. Спробував би він із таким ім'ям вибрати миску поблизу іншого прапорця.

А от український тхір-провісник Чарлі, обираючи між зображеннями двох прапорів, без роздумів пішов до синьо-жовтого. Тому за передбаченнями Україна-Англія 2:2. А яким буде результат гри - побачимо на табло.

Євро-2020: Англія чи Україна – столична свинка Адель передбачила переможця матчу

Інна Лебеденко, Ілля Шинкаренко, Сергій Азаренко та свинка Адель, ТСН, 1+1.

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