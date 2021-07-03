Смерть украинца после вакцинации Pfizer: случай прокомментировали в НАН

Академик Сергей Комиссаренко говорит, что этот случай нужно детально проанализировать, ведь человек мог умереть и без вакцинации.

Утверждать, что украинец умер после прививки вакциной Pfizer нельзя, нужно провести тщательное расследование этого случая, поскольку человек мог умереть и без вакцинации.

Об этом заявил председатель комиссии по биобезопасности и биозащиты при СНБО, академик Сергей Комисаренко, передает "Украина 24".

"Конечно, нужно знать, от чего этот человек умер, для этого нужно провести детальное обследование, определить причину. Человек мог умереть и без всякой вакцинации. Мы знаем, какие бывают случаи, молодые люди, остановка сердца, аритмия, еще какие-то причины. Нужно убедиться, что это связано с вакцинацией", — говорит Комисаренко.

Академик добавил, что этот случай нужно детально проанализировать и, по его мнению, он не связан с вакцинацией.

"Мы знаем, что Astrazeneca вызывает определенные сложности, связанные с тромбозами, это было два случая на миллион. С Pfizer был значительно меньший процент, если приводить количественный анализ. Думаю, что это не связано с вакцинацией. Мы должны понимать, что альтернативы вакцинации нет", — добавил он.

Напомним, в Винницкой области после прививки от коронавируса умер 47-летний мужчина. Трагедия произошла около шести часов вечера пятницы, 2 июля. За четыре часа до этого он получил прививку против COVID-19 вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Новости Украины: в центрах массовой вакцинации прививать Pfizer будут уже в конце июля

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку