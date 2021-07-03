Смерть українця після вакцинації Pfizer: випадок прокоментували у НАН

Академік Сергій Комісаренко каже, що цей випадок потрібно детально проаналізувати, адже людина могла померти і без вакцинації.

Стверджувати, що українець помер через щеплення вакциною Pfizer не можна, потрібно провести ретельне розслідування цього випадку, оскільки людина могла померти й без вакцинації.

Про це заявив голова комісії з біобезпеки та біозахисту при РНБО, академік Сергій Комісаренко, передає "Україна 24".

"Звичайно, потрібно знати, від чого ця людина померла, для цього потрібно провести детальне обстеження, визначити причину. Людина могла померти й без будь-якої вакцинації. Ми знаємо, які бувають випадки, молоді люди, зупинка серця, аритмія, ще якісь причини. Потрібно переконатися, що це пов'язано з вакцинацією", - каже Комісаренко.

Академік додав, що цей випадок потрібно детально проаналізувати і, на його думку, він не пов'язаний з вакцинацією.

"Ми знаємо, що Astrazeneca викликає певні ускладнення, пов'язані з тромбозами, це було два випадки на мільйон. З Pfizer був значно менший відсоток, якщо наводити кількісний аналіз. Думаю, що це не пов'язано з вакцинацією. Ми повинні розуміти, що альтернативи вакцинації немає", - додав він.

Нагадаємо, у Вінницькій області після щеплення від коронавірусу помер 47-річний чоловік. Трагедія сталася близько шостої години вечора п’ятниці, 2 липня. За чотири години до того він отримав щеплення проти COVID-19 вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

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