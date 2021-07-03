У Полтавській області загинув 8-річний хлопчик: подробиці

Медики лише констатували смерть хлопчика.

У селі Павлівка Кобеляцької територіальної громади Полтавського району в місцевому ставку втопився 8-річний хлопчик.

Про це повідомили в Нацполіції Полтавської області.

За даними правоохоронців, трагедія сталась в п'ятницю, 2 липня, о 18:15. У ставку біля села місцеві помітили дитину. Хлопчика намагались врятувати, проте лікарі лише констатували смерть.

У поліції відкрили провадження за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок") Кримінального кодексу України. Причини трагедії встановить експертиза.

Нагадаємо, у Кривому Розі Дніпропетровської області 2 липня біля ринку втопився 9-річний хлопчик, його 5-річного брата рятують медики.

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