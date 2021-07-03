В Полтавской области погиб 8-летний мальчик: подробности

Медики лишь констатировали смерть мальчика.

В селе Павловка Кобеляцкой территориальной общины Полтавского района в местном пруду утонул 8-летний мальчик.

Об этом сообщили в Нацполиции Полтавской области.

По данным правоохранителей, трагедия произошла в пятницу, 2 июля, в 18:15. В пруду возле села местные заметили ребенка. Мальчика пытались спасти, но врачи лишь констатировали смерть.

В полиции открыли производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины. Причины трагедии установит экспертиза.

Напомним, в Кривом Роге Днепропетровской области 2 июля около рынка утонул 9-летний мальчик, его 5-летнего брата спасают медики.

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