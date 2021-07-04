Похудевшую Ребел Уилсон захейтилы в Сети за недостатки фигуры

Актриса попала под шквал негативной критики.
Комедийная австралийская актриса Ребел Уилсон, которая недавно позируя в купальнике засветила целлюлит, попала под критику своих фолловеров.
После того, как звезда похудела на 27 килограммов, она начала активно щеголять своей фигурой в соцсетях. Так, в своем фотоблоге Ребел запостила видео, на котором появилась в совершенно неудачном образе. Знаменитость позировала в джинсах и розовом топе поверх футболки.
Со своей стороны, фаны негативно отреагировали на образ звезды. Отметив, что в таком наряде, она неуместно выглядит, ведь футболка только подчеркнула недостатки фигуры знаменитости.
- Вроде похудела, а этот ужасный розовый топ все портит
- Одно огромное расплывчатое пятно
- Розовая несуразица
Напомним, ранее Ребел Уилсон откровенно призналась, что хочет иметь детей, однако у нее проблемы с фертильностью. Об этом актриса рассказала в посте на своей странице в Instagram.