Похудевшую Ребел Уилсон захейтилы в Сети за недостатки фигуры

Актриса попала под шквал негативной критики.

Комедийная австралийская актриса Ребел Уилсон, которая недавно позируя в купальнике засветила целлюлит, попала под критику своих фолловеров.

После того, как звезда похудела на 27 килограммов, она начала активно щеголять своей фигурой в соцсетях. Так, в своем фотоблоге Ребел запостила видео, на котором появилась в совершенно неудачном образе. Знаменитость позировала в джинсах и розовом топе поверх футболки.

Со своей стороны, фаны негативно отреагировали на образ звезды. Отметив, что в таком наряде, она неуместно выглядит, ведь футболка только подчеркнула недостатки фигуры знаменитости.

Вроде похудела, а этот ужасный розовый топ все портит

Одно огромное расплывчатое пятно

Розовая несуразица

Напомним, ранее Ребел Уилсон откровенно призналась, что хочет иметь детей, однако у нее проблемы с фертильностью. Об этом актриса рассказала в посте на своей странице в Instagram.

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