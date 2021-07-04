Схудлу Ребел Вілсон захейтили у Мережі через вади у фігурі

Схудлу Ребел Вілсон захейтили у Мережі через вади у фігурі

Акторка потрапила під шквал негативної критики.

Комедійна австралійська акторка Ребел Вілсон, яка нещодавно позуючи у купальнику засвітила целюліт, потрапила під критику своїх фоловерів.

Після того, як зірка схудла на 27 кілограмів, вона почала активно хизуватися своєї фігурою у соцмережах. Так, у своєму фотоблогу Ребел запостила відео, на якому постала у зовсім невдалому образі. Знаменитість позувала у джинсах та рожевому топі поверх футболки.

Зі свого боку, фани негативно відреагували на образ зірки. Зазначивши, що у такому вбранні, вона має недоречний вигляд, адже футболка тільки підкреслила вади фігури знаменитості.

Начебто схудла, а цей жахливий рожевий топ все псує

Одна величезна розпливчата пляма

Рожева нісенітниця

Нагадаємо, раніше Ребел Вілсон відверто зізналася, що хоче мати дітей, однак у неї проблеми з фертильністю. Про це акторка розповіла у дописі на своїй сторінці в Instagram.

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