Схудлу Ребел Вілсон захейтили у Мережі через вади у фігурі

Акторка потрапила під шквал негативної критики.
Комедійна австралійська акторка Ребел Вілсон, яка нещодавно позуючи у купальнику засвітила целюліт, потрапила під критику своїх фоловерів.
Після того, як зірка схудла на 27 кілограмів, вона почала активно хизуватися своєї фігурою у соцмережах. Так, у своєму фотоблогу Ребел запостила відео, на якому постала у зовсім невдалому образі. Знаменитість позувала у джинсах та рожевому топі поверх футболки.
Зі свого боку, фани негативно відреагували на образ зірки. Зазначивши, що у такому вбранні, вона має недоречний вигляд, адже футболка тільки підкреслила вади фігури знаменитості.
- Начебто схудла, а цей жахливий рожевий топ все псує
- Одна величезна розпливчата пляма
- Рожева нісенітниця
Нагадаємо, раніше Ребел Вілсон відверто зізналася, що хоче мати дітей, однак у неї проблеми з фертильністю. Про це акторка розповіла у дописі на своїй сторінці в Instagram.