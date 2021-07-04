В Одесі посеред ночі евакуювали триповерхівку через масштабну пожежу

В Одесі посеред ночі евакуювали триповерхівку через масштабну пожежу

У вогні ніхто з людей не постраждав.

Цієї ночі, 4 липня близько о пів на першу, в Одесі на вулиці Ковальській на третьому поверсі триповерхівки спалахнула квартира. Через це довелося евакуювати надвір усіх мешканців будинку, бо вогонь та задимлення були сильними.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області.

"Сьогодні о пів на першу годину ночі рятувальники прибули на ліквідацію пожежі в квартирі на 3-му поверсі 3-поверхового житлового будинку на вулиці Ковальській в місті Одеса. Під час гасіння пожежі евакуйовано 10 мешканців будинку. О 01 годині 06 хвилин пожежа локалізована та о 01 годині 16 хвилин ліквідована на площі 20 м2", - зазначили в ДСНС.

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Загиблих та постраждалих унаслідок пожежі немає.

Вогонь повністю знищив у квартирі кухню, пошкодив горищне перекриття. Збиток встановлюється.

Ймовірною причиною пожежі називають коротке закорочення електромережі.

Для гасіння вогню залучили сім одиниць техніки та 22 рятувальники.

Нагадаємо, у центрі Львова в ніч проти суботи, 3 липня, загорівся нічний клуб. Через пожежу було евакуйовано 300 людей.

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