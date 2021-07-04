На Філіппінах розбився військовий літак із 85 людьми на борту

На Філіппінах розбився військовий літак із 85 людьми на борту

Про точну кількість жертв поки що невідомо.

На півдні Філіппін в Барангаї розбився військовий літак С-130. На його борту перебувало 85 людей.

Про це повідомив головнокомандувач збройних сил Філіппін, передає AFP.

Про точну кількість жертв поки що невідомо. В авіакатастрофі вдалося вижити щонайменше 40 особам, пише AP.

Також поки що невідома причина падіння літака. У військовому командуванні Філіппін кажуть, що літак пропустив злітно-посадкову смугу і впав.

Керівник Збройних сил Філіппін Сиріліто Собеджана повідомив, що нині тривають пошуково-рятувальні заходи, передає CNN Philippines.

A C-130 aircraft of Philippine Air Force (T.N. 5125) with 85 people onboard crashed today after missing runway at the time of landing.



There are reports of atleast 40 rescued pic.twitter.com/6p7Iuxg6P7 — Maverick (@Mave_Intel) July 4, 2021

Нагадаємо, у Болгарії під час військових навчань винищувач ВПС МіГ-29 впав у Чорне море.

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