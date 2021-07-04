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На Філіппінах розбився військовий літак із 85 людьми на борту

На Філіппінах розбився військовий літак із 85 людьми на борту

Associated Press

Про точну кількість жертв поки що невідомо.

На півдні Філіппін в Барангаї розбився військовий літак С-130. На його борту перебувало 85 людей.

Про це повідомив головнокомандувач збройних сил Філіппін, передає AFP.

Про точну кількість жертв поки що невідомо. В авіакатастрофі вдалося вижити щонайменше 40 особам, пише AP.

Також поки що невідома причина падіння літака. У військовому командуванні Філіппін кажуть, що літак пропустив злітно-посадкову смугу і впав.

Керівник Збройних сил Філіппін Сиріліто Собеджана повідомив, що нині тривають пошуково-рятувальні заходи, передає CNN Philippines.

Нагадаємо, у Болгарії під час військових навчань винищувач ВПС МіГ-29 впав у Чорне море.