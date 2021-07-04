Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 4 липня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 4 липня

В Україні кількість хворих на коронавірус зросла на понад 300.

В Україні станом на ранок 4 липня зафіксовано 377 випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 10 людей, ще 526 одужали.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

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Загалом за увесь час пандемії в Україні захворіло на COVID-19 вже 2 237 553 особи; одужало – 2 171 182 осіб; померли – 52 470.

Серед нових хворих на коронавірус, зокрема, 11 дітей та 5 медпрацівників. Також за минулу добу до лікарень госпіталізували 460 людей.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 14 229 осіб,

◾️ методом ІФА – 3 345 осіб,

◾️ експрестестами – 10 405 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у Києві (126), Одеській (49), Київській (31), Запорізькій (26) та Дніпропетровській (20

Кількість випадків коронавірусу за добу в Україні:

м. Київ – 126 випадків;

Вінницька область – 3 випадки;

Волинська область – 5 випадків;

Дніпропетровська область – 20 випадків;

Донецька область – 3 випадки;

Житомирська область – 5 випадків;

Запорізька область – 26 випадків;

Івано-Франківська область – 6 випадків;

Київська область – 31 випадок;

Кіровоградська область – 3 випадки;

Луганська область – 1 випадок;

Львівська область – 12 випадків;

Миколаївська область – 17 випадків;

Одеська область – 49 випадків;

Полтавська область – 3 випадки;

Рівненська область – 1 випадок;

Сумська область – 15 випадків;

Тернопільська область –12 випадків;

Харківська область – 11 випадків;

Херсонська область – 11 випадків;

Хмельницька область – 5 випадків;

Черкаська область – 5 випадків;

Чернівецька область – 4 випадки;

Чернігівська область – 3 випадки.

Нагадаємо, днем раніше, 3 липня, повідомлялося про 705 нових випадків захворювання на коронавірус. Померло 36 людей, одужало 1072 пацієнтів.

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