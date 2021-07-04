Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 4 липня

В Україні кількість хворих на коронавірус зросла на понад 300.
В Україні станом на ранок 4 липня зафіксовано 377 випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 10 людей, ще 526 одужали.
Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.
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Загалом за увесь час пандемії в Україні захворіло на COVID-19 вже 2 237 553 особи; одужало – 2 171 182 осіб; померли – 52 470.
Серед нових хворих на коронавірус, зокрема, 11 дітей та 5 медпрацівників. Також за минулу добу до лікарень госпіталізували 460 людей.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 14 229 осіб,
◾️ методом ІФА – 3 345 осіб,
◾️ експрестестами – 10 405 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у Києві (126), Одеській (49), Київській (31), Запорізькій (26) та Дніпропетровській (20
Кількість випадків коронавірусу за добу в Україні:
- м. Київ – 126 випадків;
Вінницька область – 3 випадки;
Волинська область – 5 випадків;
Дніпропетровська область – 20 випадків;
Донецька область – 3 випадки;
Житомирська область – 5 випадків;
Запорізька область – 26 випадків;
Івано-Франківська область – 6 випадків;
Київська область – 31 випадок;
Кіровоградська область – 3 випадки;
Луганська область – 1 випадок;
Львівська область – 12 випадків;
Миколаївська область – 17 випадків;
Одеська область – 49 випадків;
Полтавська область – 3 випадки;
Рівненська область – 1 випадок;
Сумська область – 15 випадків;
Тернопільська область –12 випадків;
Харківська область – 11 випадків;
Херсонська область – 11 випадків;
Хмельницька область – 5 випадків;
Черкаська область – 5 випадків;
Чернівецька область – 4 випадки;
Чернігівська область – 3 випадки.
Нагадаємо, днем раніше, 3 липня, повідомлялося про 705 нових випадків захворювання на коронавірус. Померло 36 людей, одужало 1072 пацієнтів.