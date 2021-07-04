Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 4 июля

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 4 июля

В Украине количество больных коронавирусом выросло более чем на 300.

В Украине по состоянию на утро 4 июля зафиксировано 377 случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 10 человек, еще 526 выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Миндрава Украины.

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Всего за все время пандемии в Украине заболело COVID-19 уже 2 237 553 человека; выздоровели — 2 171 182 человек; умерли — 52 470.

Среди новых больных коронавирусом, в частности, 11 детей и 5 медработников. Также за минувшие сутки в больницы госпитализировали 460 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР — 14229 человек,

◾️ методом ИФА — 3345 человек,

◾️ экспресс-тестами — 10405 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в Киеве (126), Одесской (49), Киевской (31), Запорожской (26) и Днепропетровской (20

Количество случаев коронавируса за сутки в Украине:

г. Киев — 126 случаев;

Винницкая область — 3 случая;

Волынская область — 5 случаев;

Днепропетровская область — 20 случаев;

Донецкая область — 3 случая;

Житомирская область — 5 случаев;

Запорожская область — 26 случаев;

Ивано-Франковская область — 6 случаев;

Киевская область — 31 случай;

Кировоградская область — 3 случая;

Луганская область — 1 случай;

Львовская область — 12 случаев;

Николаевская область — 17 случаев;

Одесская область — 49 случаев;

Полтавская область — 3 случая;

Ровенская область — 1 случай;

Сумская область — 15 случаев;

Тернопольская область -12 случаев;

Харьковская область — 11 случаев;

Херсонская область — 11 случаев;

Хмельницкая область — 5 случаев;

Черкасская область — 5 случаев;

Черновицкая область — 4 случая;

Черниговская область — 3 случая.

Напомним, днем ранее, 3 июля, сообщалось о 705 новых случаях заболевания коронавирусом. Умерло 36 человек, выписаны 1072 пациентов.

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