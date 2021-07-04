Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 4 июля

В Украине количество больных коронавирусом выросло более чем на 300.
В Украине по состоянию на утро 4 июля зафиксировано 377 случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 10 человек, еще 526 выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Миндрава Украины.
Читайте также: Волна нового штамма коронавируса "Дельта" может накрыть Украину за одну ночь — Голубовская
Всего за все время пандемии в Украине заболело COVID-19 уже 2 237 553 человека; выздоровели — 2 171 182 человек; умерли — 52 470.
Среди новых больных коронавирусом, в частности, 11 детей и 5 медработников. Также за минувшие сутки в больницы госпитализировали 460 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 14229 человек,
◾️ методом ИФА — 3345 человек,
◾️ экспресс-тестами — 10405 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в Киеве (126), Одесской (49), Киевской (31), Запорожской (26) и Днепропетровской (20
Количество случаев коронавируса за сутки в Украине:
- г. Киев — 126 случаев;
Винницкая область — 3 случая;
Волынская область — 5 случаев;
Днепропетровская область — 20 случаев;
Донецкая область — 3 случая;
Житомирская область — 5 случаев;
Запорожская область — 26 случаев;
Ивано-Франковская область — 6 случаев;
Киевская область — 31 случай;
Кировоградская область — 3 случая;
Луганская область — 1 случай;
Львовская область — 12 случаев;
Николаевская область — 17 случаев;
Одесская область — 49 случаев;
Полтавская область — 3 случая;
Ровенская область — 1 случай;
Сумская область — 15 случаев;
Тернопольская область -12 случаев;
Харьковская область — 11 случаев;
Херсонская область — 11 случаев;
Хмельницкая область — 5 случаев;
Черкасская область — 5 случаев;
Черновицкая область — 4 случая;
Черниговская область — 3 случая.
Напомним, днем ранее, 3 июля, сообщалось о 705 новых случаях заболевания коронавирусом. Умерло 36 человек, выписаны 1072 пациентов.