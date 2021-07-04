Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 4 июля

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 4 июля

Associated Press

В Украине количество больных коронавирусом выросло более чем на 300.

В Украине по состоянию на утро 4 июля зафиксировано 377 случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 10 человек, еще 526 выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Миндрава Украины.

Читайте также: Волна нового штамма коронавируса "Дельта" может накрыть Украину за одну ночь — Голубовская

Всего за все время пандемии в Украине заболело COVID-19 уже 2 237 553 человека; выздоровели — 2 171 182 человек; умерли — 52 470.

Среди новых больных коронавирусом, в частности, 11 детей и 5 медработников. Также за минувшие сутки в больницы госпитализировали 460 человек.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР — 14229 человек,
    ◾️ методом ИФА — 3345 человек,
    ◾️ экспресс-тестами — 10405 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в Киеве (126), Одесской (49), Киевской (31), Запорожской (26) и Днепропетровской (20

Количество случаев коронавируса за сутки в Украине:

  • г. Киев — 126 случаев;
    Винницкая область — 3 случая;
    Волынская область — 5 случаев;
    Днепропетровская область — 20 случаев;
    Донецкая область — 3 случая;
    Житомирская область — 5 случаев;
    Запорожская область — 26 случаев;
    Ивано-Франковская область — 6 случаев;
    Киевская область — 31 случай;
    Кировоградская область — 3 случая;
    Луганская область — 1 случай;
    Львовская область — 12 случаев;
    Николаевская область — 17 случаев;
    Одесская область — 49 случаев;
    Полтавская область — 3 случая;
    Ровенская область — 1 случай;
    Сумская область — 15 случаев;
    Тернопольская область -12 случаев;
    Харьковская область — 11 случаев;
    Херсонская область — 11 случаев;
    Хмельницкая область — 5 случаев;
    Черкасская область — 5 случаев;
    Черновицкая область — 4 случая;
    Черниговская область — 3 случая.

Напомним, днем ранее, 3 июля, сообщалось о 705 новых случаях заболевания коронавирусом. Умерло 36 человек, выписаны 1072 пациентов.

Новости Украины: Минздрав разрешил делать прививки от коронавируса различными вакцинами

Новости Украины: Минздрав разрешил делать прививки от коронавируса различными вакцинами