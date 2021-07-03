Гороскоп на 4 июля для всех знаков Зодиака: день семейных ценностей

День, когда на первый план выходит любовь, супружеские отношения и семейные ценности.
Велика вероятность знакомств, которые со временем перерастут в долговременную и счастливую связь, начала любовных романов и зачатия ребенка. Успешными будут любые начинания, особенно те, которые касаются недвижимости – начало строительства нового дома, покупка квартиры, ремонт. У тех, кто доводит до ума уже начатые дела, откроется второе дыхание.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 4 июля для Овнов
Не стоит заниматься разработкой новых проектов, не доведя до ума старые – они все равно не дадут сосредоточиться на текущих делах, поскольку постоянно будут требовать внимания и возвращения к себе.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 4 июля для Тельцов
Наладить отношения с любимым человеком, которые в последнее время начали заходить в тупик, можно будет, только подробно обсудив сложившуюся ситуацию – не стоит ничего друг от друга скрывать.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 4 июля для Близнецов
Приступив к строительству загородного дома или ремонту в городской квартире, вы неожиданно откроете в себе склонности к строительным профессиям, которые до сих пор дремали где-то очень глубоко.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 4 июля для Раков
Будьте внимательны к знакам, которые в этот день будет посылать вам судьба, – среди них найдется и ответ на важный вопрос, который вы упорно, но тщетно задаете себе в последнее время.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 4 июля для Львов
Свойственное вам высокомерное отношение к окружающим сегодня будет неуместно как никогда – они могут не понять и, как следствие, не оценить такой стиль поведения, о чем и скажут вам напрямую.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 4 июля для Дев
День, когда изрядная доля риска не помешает, главное – заранее взвесить свои возможности и прочитать вероятные последствия, в противном случае вместо выигрыша, на который вы рассчитываете, можно получить убыток.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 4 июля для Весов
Тем, кто давно подумывает о смене рода деятельности, звезды рекомендуют обратить внимание на творческие профессии – например, живопись или рисование, особенно если они имеют отношение к вашему хобби.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 4 июля для Скорпионов
День, когда можно делать крупные покупки – они окажутся удачными: вещи, приобретенные сегодня, будут служить вам верой и правдой долгие годы, также велика вероятность возвращения старых долгов.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 4 июля для Стрельцов
Время благоприятно для тех финансовых операций, которые можно проводить в выходной день – например, возвращать долги, которые – в буквальном смысле этого слова – висят на вас камнем.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 4 июля для Козерогов
При первой же возможности отправляйтесь на встречу с прекрасным – например, на концерт или художественную выставку: вы не только получите удовольствие, но и встретите свою вторую половинку.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 4 июля для Водолеев
Конфликт с близким человеком, который может возникнуть в этот день, не стоит недооценивать – если не урегулировать его по горячим следам, со временем он может вырасти в серьезную проблему.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 4 июля для Рыб
Наладить отношения с любимым человеком поможет открытость по отношению к друг другу: чем откровеннее вы будете, тем легче установится столь необходимое для совместной жизни взаимопонимание.
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