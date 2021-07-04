4 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

4 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день празднуют День Национальной полиции Украины.

Какой сегодня день

4 июля — День музыки в стиле кантри, День Национальной полиции Украины, День судебного эксперта.

День музыки в стиле кантри

Стиль кантри представляет собой гармоничное сочетание этнической музыки Англии, Ирландии и Шотландии. Первые переселенцы из Европы в Америку привезли с собой свои песни, мотивы, манеру исполнения и передавали это из поколения в поколение.

Основные темы песен в стиле кантри — это трагическая любовь, тяготы жизни рабочих, одиночество. Кантри чаще всего выполняют на гитаре, скрипке, банджо-инструментах африканских рабов, а также стол-гитаре и мандолине. Первая песня кантри, о которой достоверно известно, была написана в 1871 году.

Фото: hollywoodreporter.com

День Национальной полиции Украины

День Национальной полиции Украины отмечается ежегодно 4 июля согласно Указу Президента Украины от 4 апреля 2018 № 97.

Сейчас штат Нацполиции состоит из более 100 тысяч сотрудников. Новые украинские полицейские контролируют общественный порядок и безопасность дорожного движения, предотвращают и раскрывают преступления, проводят рейды, борются с преступностью и защищают граждан.

День Национальной полиции — праздник тех, кто на первое место ставит порядок и закон, и готов прийти на помощь, получив вызов на номер "102".

День судебного эксперта

Благодаря работе людей этой профессии невинных оправдывают, а преступники — получают по заслугам. В руках судебных экспертов иногда находятся не просто доказательства, а судьбы людей. То, насколько они объективны и точны, может в корне изменить расследование преступления.

Благодаря труду этих людей вершится правосудие — не на догадках и предположениях, а на фактах и доказательствах.

День ангела сегодня

День ангела (именины) сегодня празднуют: Алексей, Анастасия, Антоний, Василиса, Георгий, Иван, Иона, Максим, Никита, Николай, Павел, Терентий, Федор, Юлиан, Юлий.

Какой православный (христианский) праздник сегодня

4 июля — православные чтят память всех святых земли Украинской Новомучеников и исповедников, которые в Украине и других землях в XX в. за Христа и православную веру пострадали.

В четвертое воскресенье после Сошествия Святого Духа Церковь чтит память всех святых украинского народа. С Божьей милости наша земля стала местом подвижничества многих святцы. Еще до прихода христианства в 988 году, были подвижники, которые осуществляли христианскую жизнь.

Какие народные приметы и традиции сегодня

Традиции:

Православная церковь 4 июля чтит память мученика Иулиана Тарсийского. Другие названия праздника: "Ульяна день", "Ульяндень", "Липов цвет". Считалось, что липовый цвет, собранный 4 июля, обладает целебной силой.

В этот день готовили специальный липовый порошок, который может залечивать ожоги и останавливать кровотечение. Женщины использовали липу в косметических целях — липовый настой наносили на лицо для мягкости кожи, а сок — для прочности волос.

Приметы:

В небе долго гремит, скоро будет затяжная непогода.

Радостные песни соловьев утром обещали теплую погоду.

С севера дует ветер — дождя не будет, если утром много росы — будет богатый урожай.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя в этот день обрывать цвет липы или рубить липовые деревья.

Не стоит избегать сегодня домашней работы.

Запрещено обманывать близких.

Не стоит сегодня отправляться в путь — накличете на себя неприятности и болезни.

Не нужно начинать ничего нового, эти дела не принесут желаемого результата.

Что произошло в этот день

1610 — Станислав Жолкевский занял Москву и добился возведения на престол королевича Владислава.

1630 — Тарас Трясило под Переяслав разгромил поляков во главе с Конецпольским.

1776 — принята Декларация независимости США.

1631 — в Париже открыто первое в мире агентство занятости.

1865 — вышло в свет первое издание книги Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране Чудес"

1917 — выступление полуботковцев в Киеве с целью провозглашения независимости Украины

1941 — убийство польских профессоров немцами во Львове

1946 — Кенигсберг переименовали в Калининград.

Кто родился в этот день

1891 — Иван Ищенко, украинский военный хирург.

1891 — Петр Панч, украинский писатель, сотник Действующей Армии УНР.

1893 — Даниил Демуцкий, украинский советский фотограф и кинооператор.

1919 — Иван Левинский, украинский архитектор, педагог, предприниматель, общественный деятель.

1930 — Фрунзик Мкртчян, армянский актер театра и кино.

1958 — Игорь Римарук, украинский поэт, шевченковский лауреат. Многолетний главный редактор журнала "Современность".

1992 — Ирина Варвинец, украинская биатлонистка, многократный призер и чемпионка чемпионатов мира и Европы среди юниоров, чемпионка и призер чемпионатов Европы и Универсиад.

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