4 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день празднуют День Национальной полиции Украины.
Какой сегодня день
4 июля — День музыки в стиле кантри, День Национальной полиции Украины, День судебного эксперта.
День музыки в стиле кантри
Стиль кантри представляет собой гармоничное сочетание этнической музыки Англии, Ирландии и Шотландии. Первые переселенцы из Европы в Америку привезли с собой свои песни, мотивы, манеру исполнения и передавали это из поколения в поколение.
Основные темы песен в стиле кантри — это трагическая любовь, тяготы жизни рабочих, одиночество. Кантри чаще всего выполняют на гитаре, скрипке, банджо-инструментах африканских рабов, а также стол-гитаре и мандолине. Первая песня кантри, о которой достоверно известно, была написана в 1871 году.
День Национальной полиции Украины
День Национальной полиции Украины отмечается ежегодно 4 июля согласно Указу Президента Украины от 4 апреля 2018 № 97.
Сейчас штат Нацполиции состоит из более 100 тысяч сотрудников. Новые украинские полицейские контролируют общественный порядок и безопасность дорожного движения, предотвращают и раскрывают преступления, проводят рейды, борются с преступностью и защищают граждан.
День Национальной полиции — праздник тех, кто на первое место ставит порядок и закон, и готов прийти на помощь, получив вызов на номер "102".
День судебного эксперта
Благодаря работе людей этой профессии невинных оправдывают, а преступники — получают по заслугам. В руках судебных экспертов иногда находятся не просто доказательства, а судьбы людей. То, насколько они объективны и точны, может в корне изменить расследование преступления.
Благодаря труду этих людей вершится правосудие — не на догадках и предположениях, а на фактах и доказательствах.
День ангела сегодня
День ангела (именины) сегодня празднуют: Алексей, Анастасия, Антоний, Василиса, Георгий, Иван, Иона, Максим, Никита, Николай, Павел, Терентий, Федор, Юлиан, Юлий.
Какой православный (христианский) праздник сегодня
4 июля — православные чтят память всех святых земли Украинской Новомучеников и исповедников, которые в Украине и других землях в XX в. за Христа и православную веру пострадали.
В четвертое воскресенье после Сошествия Святого Духа Церковь чтит память всех святых украинского народа. С Божьей милости наша земля стала местом подвижничества многих святцы. Еще до прихода христианства в 988 году, были подвижники, которые осуществляли христианскую жизнь.
Какие народные приметы и традиции сегодня
Традиции:
- Православная церковь 4 июля чтит память мученика Иулиана Тарсийского. Другие названия праздника: "Ульяна день", "Ульяндень", "Липов цвет". Считалось, что липовый цвет, собранный 4 июля, обладает целебной силой.
- В этот день готовили специальный липовый порошок, который может залечивать ожоги и останавливать кровотечение. Женщины использовали липу в косметических целях — липовый настой наносили на лицо для мягкости кожи, а сок — для прочности волос.
Приметы:
- В небе долго гремит, скоро будет затяжная непогода.
- Радостные песни соловьев утром обещали теплую погоду.
- С севера дует ветер — дождя не будет, если утром много росы — будет богатый урожай.
Что нельзя делать в этот день
- Нельзя в этот день обрывать цвет липы или рубить липовые деревья.
- Не стоит избегать сегодня домашней работы.
- Запрещено обманывать близких.
- Не стоит сегодня отправляться в путь — накличете на себя неприятности и болезни.
- Не нужно начинать ничего нового, эти дела не принесут желаемого результата.
Что произошло в этот день
- 1610 — Станислав Жолкевский занял Москву и добился возведения на престол королевича Владислава.
- 1630 — Тарас Трясило под Переяслав разгромил поляков во главе с Конецпольским.
- 1776 — принята Декларация независимости США.
- 1631 — в Париже открыто первое в мире агентство занятости.
- 1865 — вышло в свет первое издание книги Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране Чудес"
- 1917 — выступление полуботковцев в Киеве с целью провозглашения независимости Украины
- 1941 — убийство польских профессоров немцами во Львове
- 1946 — Кенигсберг переименовали в Калининград.
Кто родился в этот день
- 1891 — Иван Ищенко, украинский военный хирург.
- 1891 — Петр Панч, украинский писатель, сотник Действующей Армии УНР.
- 1893 — Даниил Демуцкий, украинский советский фотограф и кинооператор.
- 1919 — Иван Левинский, украинский архитектор, педагог, предприниматель, общественный деятель.
- 1930 — Фрунзик Мкртчян, армянский актер театра и кино.
- 1958 — Игорь Римарук, украинский поэт, шевченковский лауреат. Многолетний главный редактор журнала "Современность".
- 1992 — Ирина Варвинец, украинская биатлонистка, многократный призер и чемпионка чемпионатов мира и Европы среди юниоров, чемпионка и призер чемпионатов Европы и Универсиад.
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