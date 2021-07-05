5 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

5 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день празднуют День бикини.

Какой сегодня день

5 июля — День бикини, День освобождения городов Краматорска и Славянска от пророссийских террористов.

День бикини

5 июля празднуют День бикини — наиболее дерзкого, эротического и спорного купальника всех времен и народов.

60 лет назад произошла настоящая революция в индустрии купальных костюмов. Французский модельер Луи Реар представил свою модель купальника. В этот день в 1946 году во время показа мод в Париже манекенщица Мишлен Бернардини вышла на подиум, прикрытая двумя узкими полосками ткани. Лучше всех описал его один из советских конферансье: "Тут полоска и там полоска, а в целом — ни черта".

Костюм назвали пощечиной общественному вкусу (поскольку до этого на пляжах женщины носили только закрытые купальники). Хотя история моды свидетельствует, что еще 1600 назад в Римской империи были обольстительницы, которые носили купальные костюмы, состоящие из двух деталей. Они запечатлены на римской мозаике 4 века, открытой археологами при раскопках виллы Казале на Сицилии.

Ношение бикини запрещали на многих курортах, и так продолжалось до середины 50-х годов 20 века. Все изменилось с выходом на экраны нашумевшего фильма "И Бог создал женщину", когда в нем в кадре в бикини продефилировала европейская секс-бомба Бриджит Бардо.

Относительно названия "бикини", то демонстрация этой модели купальника состоялась всего через 4 дня после того, как США провели в Тихом океане испытания атомной бомбы под кодовым названием "Бейкер". Бомбу взорвали на атолле Бикини, поэтому дизайнер решил назвать свой маленький купальник "бикини", поскольку его появление было привести эффект разорвавшейся бомбы.

День освобождения городов Славянска и Краматорска от пророссийских террористов

5 июля 2014 года боевики сепаратистской группировки ДНР вместе с русскими террористами были вытеснены из Краматорска силами украинских военных, и над городом поднят флаг Украины.

В начале мая и. о. главы Администрации Президента Украины Сергей Пашинский объявил, что АТО на территории Краматорска вышла в финальную стадию. Но активные бои продолжались около месяца. 5 июля, в результате поражения в Славянске, силы ДНР покинули Краматорск, после чего его заняли украинские войска.

5 июля 2014 в 13:00 бойцами-разведчиками 2-го батальона Нацгвардии над горсоветом Славянска установлен украинский флаг. В тот же день передовые силы Нацгвардии вошли и в Краматорск. Первыми шли разведчики и саперы, за ними — другие воинские подразделения.

Впервые торжественно отмечено на государственном уровне в 2016 году (вторая годовщина).

Фото: library.khntusg.com.ua

День ангела сегодня

День ангела (именины) сегодня празднуют: Василий, Геннадий, Юлиана.

Какой православный (христианский) праздник сегодня

5 июля — православные чтят память священномученика Евсевия.

Священномученник Евсевий

Святой Евсевий Самосатский был епископом в Самосата. В ходе преследования правоверных императора Валента, который был ариянином, он отправился в Сирию, Феникию и Палестину, чтобы скрепить верных в святой вере. С 374 года находился в изгнании в Тракии и только 378 года вернулся на свой епископский престол.

Около 380 года он прибыл в арианское город Долихины, чтобы поставить в нем православного епископа Марина. Однако в самом городе женщина-арианка сбросила с крыши черепицу, которая и пробила Святителю голову. Умирая, он по примеру Спасителя простил ей вину и просил присутствующих не делать ей зла.

Какие народные приметы и традиции сегодня

Традиции:

В народе 5 июля отмечается Ульянин или Евсеев день. Считалось, что это самый благоприятный период для чистки колодцев.

Приметы:

Дождь в этот день обещает хороший урожай хлебов и льна.

Если на камнях появилась влага, то жди дождя.

Вечером появилась роса — следующий день будет ясным.

Сон с 4 на 5 июля пустой. А вот сновидения, увиденное днем 5 июля, предвещает события, которые произойдут в скором времени.

Что нельзя делать в этот день

Не стоит начинать важные дела до вечера — они не увенчаются успехом.

Сдерживайте эмоции и не поддавайтесь искушениям. Будьте осторожны на дорогах.

В этот день не стоит устраивать празднования и приглашать гостей.

Также сегодня нельзя осуществлять серьезные финансовые операции.

Что произошло в этот день

1054 — в созвездии Тельца взорвалась звезда, создав огромную сверхновую, видимую на Земле в течение 23 суток днем и 633 суток ночью. Явление вызвало огромную панику в разных странах.

1439 — на Флорентийском соборе митрополит Киевский Исидор вместе с греческим архиепископом Василием Бессариона подписали церковную унию об объединении православной и католической Церквей под властью Римского Папы

1841 — Томас Кук открыл первое в мире туристическое агентство.

1865 — в Лондоне основано благотворительную организацию "Армия Спасения"

1866 — От холеры умер Иосиф Гладкий — последний кошевой Задунайской Сечи.

1919 — после 9-часового боя войска УНР заняли Жмеринку. Красноармейцы, отступая, взорвали тоннель и испортили 36 паровозов.

1941 — в Кракове немецкой полицией арестован и депортирован в Берлин проводник Организации украинских националистов Степан Бандера.

1954 — Элвис Пресли записал свою первую песню "That's All Right, Mama".

1965 — в г. Киеве начато строительство нового жилого массива Оболонь.

1985 — Сергей Бубка победил на международных соревнованиях по легкой атлетике в прыжках с шестом в Брюсселе с результатом 580 см.

1991 — Верховный Совет УССР принял заявление о безосновательности территориальных претензий Румынии к Украине относительно Северной Буковины и Подунавья.

1994 — в Институте подготовки кадров Службы безопасности Украины состоялся первый выпуск слушателей.

Кто родился в этот день

1802 — Павел Нахимов, адмирал Российского императорского флота украинского происхождения.

1889 — Жан Кокто, французский писатель

1919 — Елена Скоропадская, младшая дочь последнего гетмана Украины Павла Скоропадского; С 1975 года возглавляла Союз гетманцев-государственников.

1939 — Павел Морозенко, советский актёр театра и кино, Заслуженный артист УССР.

1952 — Иван Заец, украинский политик.

1986 — Юрий Чебан, украинский гребец-каноист, двукратный чемпион Олимпийских игр (2012, 2016), бронзовый призер Олимпийских игр (2008). Заслуженный мастер спорта Украины.

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