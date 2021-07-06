6 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

6 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день отмечается Всемирный день поцелуев.

Какой сегодня день

6 июля — Всемирный день поцелуев, ночь на Ивана Купала.

Всемирный день поцелуев

Всемирный день поцелуев — неофициальный праздник, придуманный в XIX веке в Великобритании, а 20 лет назад был утвержден Организацией Объединенных Наций. Празднуется ежегодно 6 июля.

По некоторым свидетельствам, инициатором Дня поцелуев стал дантист. Он считал, что чем чаще люди будут целоваться, тем лучше будут ухаживать за своей полостью рта, чтобы избежать неприятного запаха изо рта.

В этот день в городах традиционно проводят различные конкурсы поцелуев, участники которых имеют шанс выиграть различные призы и подарки ( "За самый долгий поцелуй", "за самый красивый поцелуй", "за страстный поцелуй, по найпристрастниший поцелуй и др.).

День ангела сегодня

Именины сегодня празднуют: Александр, Алексей, Антоний, Артемий, Герман, Иосиф, Петр, Федор.

6 июля православные чтят память мученицы Агриппины

Святая Агриппина жила в III веке. Она родилась в Риме и происходила из знатной семьи. С юности дева посвятила себя Богу.

Язычники выдали святую Агриппину власти во времена гонений при Валериана (257 г.). Ее обвинили в том, что она восстает против института брака и с помощью мошенничества обманывает девушек. Ее били и пытали до смерти.

Подруги и духовные сестры Агриппины, святые Васса, Павла и Агафоник, пришли на суд, несмотря на угрозу их собственной жизни. Когда тело мученицы бросили на съедение псам, девы забрали останки и похоронили тело Агриппины в месте, которое называется называвшемся Мений.

Святые Васса, Павла и Агафоник также удостоились мученических венцов.

Приметы и традиции

В народе 6 июля, накануне Ивана Купала, отмечается день Аграфены Купальщицы. Считалось, что в этот период нужно обязательно попариться в бане и искупаться в реке — это полезно для здоровья и омоложения.

На Агриппины умываются росой. В этот день на окна и на порог клали крапиву, чтобы нечистая сила не попала в дом.

По поверьям, родившийся 6 июля счастлив и способен делиться своим везением с близкими людьми.

6 июля соловей не поет — пора ячмень собирать.

В бане попариться — здоровье найти.

Большая роса на Ивана — будет урожай огурцов и орехов.

Что нельзя делать в этот день

В этот день нельзя оставаться наедине, из-за того то, что нечисть очень активна.

Не одалживайте деньги, они вам больше не вернутся. А если нашли на улице деньги или что-то ценное, не берите, это — происки нечисти.

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