6 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день отмечается Всемирный день поцелуев.
Какой сегодня день
6 июля — Всемирный день поцелуев, ночь на Ивана Купала.
Всемирный день поцелуев
Всемирный день поцелуев — неофициальный праздник, придуманный в XIX веке в Великобритании, а 20 лет назад был утвержден Организацией Объединенных Наций. Празднуется ежегодно 6 июля.
По некоторым свидетельствам, инициатором Дня поцелуев стал дантист. Он считал, что чем чаще люди будут целоваться, тем лучше будут ухаживать за своей полостью рта, чтобы избежать неприятного запаха изо рта.
В этот день в городах традиционно проводят различные конкурсы поцелуев, участники которых имеют шанс выиграть различные призы и подарки ( "За самый долгий поцелуй", "за самый красивый поцелуй", "за страстный поцелуй, по найпристрастниший поцелуй и др.).
День ангела сегодня
Именины сегодня празднуют: Александр, Алексей, Антоний, Артемий, Герман, Иосиф, Петр, Федор.
6 июля православные чтят память мученицы Агриппины
Святая Агриппина жила в III веке. Она родилась в Риме и происходила из знатной семьи. С юности дева посвятила себя Богу.
Язычники выдали святую Агриппину власти во времена гонений при Валериана (257 г.). Ее обвинили в том, что она восстает против института брака и с помощью мошенничества обманывает девушек. Ее били и пытали до смерти.
Подруги и духовные сестры Агриппины, святые Васса, Павла и Агафоник, пришли на суд, несмотря на угрозу их собственной жизни. Когда тело мученицы бросили на съедение псам, девы забрали останки и похоронили тело Агриппины в месте, которое называется называвшемся Мений.
Святые Васса, Павла и Агафоник также удостоились мученических венцов.
Приметы и традиции
- В народе 6 июля, накануне Ивана Купала, отмечается день Аграфены Купальщицы. Считалось, что в этот период нужно обязательно попариться в бане и искупаться в реке — это полезно для здоровья и омоложения.
- На Агриппины умываются росой. В этот день на окна и на порог клали крапиву, чтобы нечистая сила не попала в дом.
- По поверьям, родившийся 6 июля счастлив и способен делиться своим везением с близкими людьми.
- 6 июля соловей не поет — пора ячмень собирать.
- В бане попариться — здоровье найти.
- Большая роса на Ивана — будет урожай огурцов и орехов.
Что нельзя делать в этот день
- В этот день нельзя оставаться наедине, из-за того то, что нечисть очень активна.
- Не одалживайте деньги, они вам больше не вернутся. А если нашли на улице деньги или что-то ценное, не берите, это — происки нечисти.