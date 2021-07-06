Расстыковку Cargo Dragon от МКС перенесли: названа причина

Корабль отстыкуется от американского сегмента МКС - модуля Harmony.

Из-за непогоды в районе будущего приводнения в Атлантике возле Флориды отстыковка грузового космического корабля многоразового использования Cargo Dragon компании SpaceX от Международной космической станции, планировавшаяся 6 июля, перенесена.

Об этом заявило NASA.

"В связи с прогнозируемыми экстремальными погодными условиями у берегов Флориды, отстыковку корабля SpaceX планируется осуществить не ранее 7 июля", говорится в сообщении.

Также читайте Вино, которое прилетело с МКС на Землю продадут на аукционе

После сведения корабля с орбиты его спускаемая капсула с помощью парашютной системы должна будет приводниться в Атлантике.

Заметим, что Сargo Dragon доставит на Землю более 2,4 тонны груза, в том числе результаты научных экспериментов, проведённых на МКС.

К слову, это уже второй полет грузового космического корабля Dragon компании SpaceX, который способен доставлять на МКС на 20% больше груза. Также корабль может автономно стыковаться со станцией без помощи захвата рукой-манипулятором по сравнению с прежней версией.

Как сообщалось, 3 июня американский компания SpaceX вывела в космос грузовой корабль Dragon.

Напомним, что NASA совместно с SpaceX отправила на Международную космическую станцию кальмаров, которые светятся в темноте, и микроскопических беспозвоночных тихоходок.

А 22 мая компания Virgin Galactic успешно осуществила очередное испытание пилотируемого шаттла VSS Unity, который достиг космоса и вернулся на Землю.

SpaceX и NASA запустили грузовой корабль "Cargo Dragon" к международной космической станции

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку