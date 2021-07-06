В США снова увеличилось число погибших при обрушении дома во Флориде

В США снова увеличилось число погибших при обрушении дома во Флориде

Ранее сообщалось о 24 жертвах инцидента

Число погибших при обрушении дома в пригороде Майами во Флориде увеличилось до 28.

Об этом заявила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава, — пишет AP.

Ранее сообщалось о 24 жертвах инцидента.

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Также она уточнила, что число пропавших без вести составляет 117 человек.

Ранее мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава, снос остаток дома открыл для спасателей ранее недоступный район, хотя шансы найти там выживших уменьшились.

Рабочие немедленно приступили к расчистке новых завалов после сноса здания ночью воскресенья, чтобы спасатели могли начать пробираться к тем частям подземного гаража, представляющих особый интерес.

Официальные лица сообщили, что поисковые работы возобновились до полуночи. Они были отменены в субботу, чтобы дать возможность специалистам просверлить отверстия для взрывчатки, необходимой для сноса.

12-этажка Champlain Towers South, которую построили в 1981 году у побережья в городе Серфсайд в округе Майами-Дейд, рухнула в ночь на 24 июня.

Среди объявленных пропавшими без вести, которые в момент инцидента, скорее всего, находились в здании, есть граждане как минимум девяти стран, в том числе из США, России, Израиля и шести латиноамериканских государств.

Жителей 12-этажного дома предупреждали о повреждении здания еще в апреле.

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