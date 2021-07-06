Гороскоп на 6 июля для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 6 июля для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро помогают понять правду.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 6 июля 2021 рассказывает, что Львам нужно праздновать маленькие победы, а Ракам необходимо сбалансировать свои чувства.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 6 июля 2021 для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Башня"

Время перемен пришло. НЕ опирайтесь им. В отношениях возможны изменения. А на работе у вас могут убрать землю из-под ног.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Король пентаклей"

Успех идти рядом с вами. В отношениях прислушайтесь к советам мудрого человека. На работе обсудите ситуацию с шефом.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Смерть"

НЕ сопротивляйтесь изменениям. Любовь может разбиться как чашка. Попробуйте сменить место работы.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Маг"

Сбалансируйте свои чувства и ощущения. В отношениях уравновесит рациональное и эмоциональное. А в работе ищите золотую середину.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Тройка кубков"

Время праздновать маленькие победы. В отношениях чаще ходите на свидания. На работе устройте корпоратив.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Императрица"

Плодородие — вот ключевое слово сегодня. Станьте полноводной рекой в отношениях. А работа принесет плоды.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Получите вознаграждение за свои действия. В отношениях ждите приятные сюрпризы. А на работе — на маленькую премию.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Король мечей"

Будьте холодны, как сталь. В любви не делайте больно второй половинке. А на работе проявите характер.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Десятка пентаклей"

Ситуация улучшается. В отношениях задумайтесь о накоплении. Работайте плодотворно на работе.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Туз мечей"

Прорубает себе путь в проблемах. В отношениях проявите интеллектуальную составляющую. Добавьте энергичности на работе.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Время открывать сердце. В отношениях вы сейчас — на коне. Действуйте решительно на работе.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Справедливость"

Ищите баланс. В любви найдите основу. Действуйте трезво на работе.

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