В США решили снести остатки дома после обвала: названа причина

Уже подтвердили смерть 24 человек.

Части многоквартирного жилого дома в пригороде Майами, которые уцелели после частичного обрушения здания, решено снести ради безопасности спасателей.

Об этом информирует CNN.

Поисково-спасательные работы на месте обрушения будут приостановлены до соответствующего разрешения официальных лиц. Пока дата снова не названа. Но к побережью Флориды приближается опасных ураган "Эльза", который может усугубить ситуацию.

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Сейчас подтверждена смерть 24 человек, 121 пока считается пропавшим без вести.

Из-за урагана, который должен достичь берегов Флориды в начале следующей недели, сохранившиеся части здания могут рухнуть. Контролируемый снос позволит спасателям вести поисково-спасательную операцию, не опасаясь, что на них рухнет дом.

Ранне сообщалось что между тем на 15 часов пришлось спасателям приостановить поисковую операцию в американском городе Сьорфсайд, где неделю назад рухнул жилой дом. Они решали, стоит ли сносить другое крыло здания, которое также может упасть.

Среди объявленных пропавшими без вести, которые в момент инцидента, скорее всего, находились в здании, есть граждане как минимум из девяти стран, в том числе из США, России, Израиля и шести латиноамериканских государств.

Напомним, что командир национального спасательного отряда Голан Вач не теряет надежды найти под завалами живых. "До одной недели у меня есть твердая надежда, что мы кого-то найдем", — подчеркнул он.

Жителей 12-этажного дома предупреждали о повреждении здания еще в апреле. СМИ обнародовали копию письма, которое президент Жилой ассоциации прислал еще весной. Известно, что конструкция здания имела серьезные структурные повреждения и требовала интенсивного ремонта.

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