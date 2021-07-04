Закрылись в машине в жару: в России погибли две девочки

Дети не смогли выбраться из машины.
В России погибли две девочки, которые оказались запертыми внутри автомобиля на жаре.
Об этом пишет "Интерфакс".
"Две малолетние девочки, 2017 и 2019 года рождения, играли на территории двора, где самостоятельно залезли в автомобиль, который был припаркован возле дома. Мать детей, обратив внимание на их отсутствие, начала их поиски, однако, не обнаружив детей, сообщила в органы полиции. Дети были обнаружены в автомобиле. Медики констатировали их смерть", — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
По предварительным данным, девочки не смогли выбраться из машины. Они провели длительное время в салоне автомашины под воздействием высокой температуры воздуха.
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