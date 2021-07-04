Закрилися в машині в спеку: в Росії загинули дві дівчинки

Діти не змогли вибратися з машини.
У Росії загинули дві дівчинки, які виявилися замкненими всередині автомобіля на спеці.
Про це пише "Інтерфакс".
"Дві малолітні дівчинки 2017 та 2019 року народження, грали на території двору, де самостійно залізли в автомобіль, який був припаркований біля будинку. Мати дітей, звернувши увагу на їх відсутність, почала їх пошуки, однак, не знайшовши дітей, повідомила в органи поліції. Діти були виявлені в автомобілі. Медики констатували їхню смерть ", — йдеться в повідомленні.
За даним фактом порушено кримінальну справу.
За попередніми даними, дівчата не змогли вибратися з машини. Вони провели тривалий час в салоні автомашини під впливом високої температури повітря.
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