Возле Майами рухнула многоэтажка: под завалами ищут людей

В настоящее время проводится масштабная поисковая операция.
В пригороде Майами — в городке Серфсайд — частично обвалилась многоэтажка. На место инцидента прибыли 80 единиц техники пожарной службы, в том числе службы технического спасения.
Об этом сообщает издание nbcmiami.com.
Что именно стало причиной аварии — пока неизвестно. В полиции не говорят, сколько людей могут быть под завалами.
"Я просто не могу передать словами, это похоже на бомбу. Просто обрушилось, как блин, прямо вниз, и там нереальная куча завалов", — сказал очевидец.
Двенадцатиэтажный дом был возведен в 1981 году, в нем более 130 квартир.
Напомним, в американском Вашингтоне над оживленной трассой обвалился пешеходный мост.