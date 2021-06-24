Возле Майами рухнула многоэтажка: под завалами ищут людей

В настоящее время проводится масштабная поисковая операция.

В пригороде Майами — в городке Серфсайд — частично обвалилась многоэтажка. На место инцидента прибыли 80 единиц техники пожарной службы, в том числе службы технического спасения.

Об этом сообщает издание nbcmiami.com.

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Что именно стало причиной аварии — пока неизвестно. В полиции не говорят, сколько людей могут быть под завалами.

"Я просто не могу передать словами, это похоже на бомбу. Просто обрушилось, как блин, прямо вниз, и там нереальная куча завалов", — сказал очевидец.

Двенадцатиэтажный дом был возведен в 1981 году, в нем более 130 квартир.

Напомним, в американском Вашингтоне над оживленной трассой обвалился пешеходный мост.

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