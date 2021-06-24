У передмісті Маямі рухнула багатоповерхівка: під завалами шукають людей

Наразі проводиться масштабна пошукова операція.
У передмісті Маямі - в містечку Серфсайд - частково обвалилась багатоповерхівка. На місце інциденту прибули 80 одиниць техніки пожежної служби, зокрема служби технічного порятунку.
Про це повідомляє видання nbcmiami.com.
Що саме спричинило аварію – поки невідомо. У поліції не кажуть, скільки людей можуть бути під завалами.
"Я просто не можу передати словами, це схоже на бомбу. Просто обвалилося, як млинець, прямо вниз, і там неймовірна купа завалів", - сказав очевидець.
Дванадцятиповерховий будинок був зведений у 1981 році, в ньому понад130 квартир.
Нагадаємо, в американському Вашингтоні над жвавою трасою обвалився пішохідний міст.