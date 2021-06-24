У передмісті Маямі рухнула багатоповерхівка: під завалами шукають людей

У передмісті Маямі рухнула багатоповерхівка: під завалами шукають людей

Наразі проводиться масштабна пошукова операція.

У передмісті Маямі - в містечку Серфсайд - частково обвалилась багатоповерхівка. На місце інциденту прибули 80 одиниць техніки пожежної служби, зокрема служби технічного порятунку.

Про це повідомляє видання nbcmiami.com.

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Що саме спричинило аварію – поки невідомо. У поліції не кажуть, скільки людей можуть бути під завалами.

"Я просто не можу передати словами, це схоже на бомбу. Просто обвалилося, як млинець, прямо вниз, і там неймовірна купа завалів", - сказав очевидець.

Дванадцятиповерховий будинок був зведений у 1981 році, в ньому понад130 квартир.

Нагадаємо, в американському Вашингтоні над жвавою трасою обвалився пішохідний міст.

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