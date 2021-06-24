У Вашингтоні обвалився пішохідний міст: є травмовані

У Вашингтоні обвалився пішохідний міст: є травмовані

Під мостом опинилися дві машини.

В американському Вашингтоні над жвавою трасою обвалився пішохідний міст.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 24 червня.

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Під мостом опинилися дві машини. У поліції кажуть, що минулося без жертв. Утім, четверо людей отримали травми. Загроз їхньому життю немає.

Рух довелося перекрити у двох напрямках. Саме тому на дорозі утворилися довжелезні затори – на понад шість кілометрів. Причини обвалу наразі невідомі.

Новини світу: у Вашингтоні пішохідний міст обвалився просто на жваву трасу

Нагадаємо, 4 травня, у столиці Мексики, Мехіко, міст обвалився з поїздом метро, ​​і частина вагонів впала на дорогу. Під час трагедії загинули щонайменше 24 людини, десятки травмованих залишаються в лікарнях.

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