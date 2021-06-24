У Вашингтоні обвалився пішохідний міст: є травмовані

Під мостом опинилися дві машини.
В американському Вашингтоні над жвавою трасою обвалився пішохідний міст.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 24 червня.
Під мостом опинилися дві машини. У поліції кажуть, що минулося без жертв. Утім, четверо людей отримали травми. Загроз їхньому життю немає.
Рух довелося перекрити у двох напрямках. Саме тому на дорозі утворилися довжелезні затори – на понад шість кілометрів. Причини обвалу наразі невідомі.
Нагадаємо, 4 травня, у столиці Мексики, Мехіко, міст обвалився з поїздом метро, і частина вагонів впала на дорогу. Під час трагедії загинули щонайменше 24 людини, десятки травмованих залишаються в лікарнях.