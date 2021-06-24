В Вашингтоне обрушился пешеходный мост: есть травмированные

Под мостом оказались две машины.
В американском Вашингтоне над оживленной трассой обвалился пешеходный мост.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 24 июня.
Под мостом оказались две машины. В полиции говорят, что обошлось без жертв. Впрочем, четыре человека получили травмы. Угроз их жизни нет.
Движение пришлось перекрыть в двух направлениях. Именно поэтому на дороге образовались длинные пробки — более чем шесть километров. Причины обвала пока неизвестны.
Напомним, 4 мая, в столице Мексики, Мехико, мост обрушился с поездом метро, и часть вагонов упала на дорогу. При крушении погибли по меньшей мере 24 человека, десятки травмированных остаются в больницах.