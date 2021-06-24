Названо топ-10 популярних автомобілів у сегменті купе в 2021 році

Йдеться про перші три місяці.
Складено список найпопулярніших автомобілів у сегменті купе за підсумками 1-го кварталу 2021 року.
Так, новим світовим лідером серед найбільш продаваних купе став Dodge Charger (21 471, частка ринку 12,5%). З’явилася на американському ринку в 1966 році, ця модель допрацьовувалася і продавалася, змінивши сім поколінь, останнє з яких було представлено в 2011 році.
Нарешті, вона зуміла відтіснити на другу позицію свого головного конкурента – Ford Mustang (21 042, частка ринку 12,2%).
Mustang – культовий автомобіль, що випускається маркою Ford, який створив клас американських мускул-карів "поні-кар" (доступне спортивне купе з довгим капотом і короткою задньою "палубою"). Поточне п’яте покоління моделі, яке заходило на ринок в 2014 році, поширюється більш ніж в 135 країнах.
На третьому місці рейтингової таблиці за підсумками кварталу – Dodge Challenger (15 753, частка 9,2%), далі йде Porsche 911 (8 146, частка 4,7%). За ними – Chevrolet Camaro (7 815, частка 4,5%). Camaro надійшов в продаж 29 вересня 1966 року, він був розроблений як модель-конкурент для Ford Mustang. Його виробництво було припинено в 2002 році, проте в 2009-му Chevrolet повернув на ринок п’яте покоління, в 2016 році змінив його шостою версією, яка зараз реалізується.
На шостому місці в десятці лідерів – Chevrolet Corvette, який показав вражаючі результати (7 008, частка 4,1%), випередивши Volkswagen Arteon (6 621), який посів сьоме місце. Далі йде Porsche Taycan, який увірвався до топ-10, перескочивши в рейтинговій таблиці одразу на 21 сходинку вгору (6 255). Замикають десятку Mazda MX-5 (5 726, частка 3,3%) і Geely Xingyue Star (5 487, частка 3,2%).
Раніше німці склали список автомобілів, які найкраще всього купувати в 2021 році.