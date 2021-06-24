Бен Аффлек вдруге освідчиться Дженніфер Лопес – ЗМІ

Подейкують, що актор освідчиться коханій рівно за місяць.

Голлівудський актор Бен Аффлек, який знову зійшовся із екснареченою, співачкою Дженніфер Лопес, збирається освідчитися коханій.

Як пише видання The Sun, режисер не хоче вдруге втратити Джей Ло, тому планує освідчитися їй рівно за місяць, 24 липня – на 52-річчя артистки. Крім того, Бен планує жити разом з виконавицею у своєму маєтку, що в Лос-Анджелесі.

"Бен хоче дати міцному коханню ще один шанс. Він планує освідчитися Дженніфер на її 52-й день народження. Новим стосункам може бути всього декілька тижнів, але насправді вони поновлюються з того місця, де вони зупинилися. Джен і Бен обидва знають одне про одного все - хороше, погане і потворне. Вони не починають з нуля", - поділився інсайдер, додавши, що пара не хоче "стосунків на відстані".

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Зауважимо, ще нещодавно, після розставання з Аною де Армас, Аффлек вирішив залишатися холостим. Актор хотів зосередитися на собі та своїх дітях. Але, схоже, новина про розрив колишньої не залишила його байдужим.

Нагадаємо, про возз'єднання Дженніфер Лопес та Бена Аффлека стало відомо за два тижні після того, як артистка офіційно розійшлася з Алексом Родрігесом. Пара разом відпочивала на гірськолижному курорті в Монтані, а потім в маєтку співачки в Маямі.

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