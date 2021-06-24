Бен Аффлек во второй раз сделает предложение Дженнифер Лопес — СМИ

Говорят, что актер сделает предложение любимой ровно через месяц.

Голливудский актер Бен Аффлек, который снова сошелся с экс-невестой, певицей Дженнифер Лопес, собирается сделать любимой предложение.

Как пишет издание The Sun, режиссер не хочет во второй раз потерять Джей Ло, поэтому планирует сделать предложение ровно через месяц, 24 июля — на 52-летие артистки. Кроме того, Бен планирует жить вместе с исполнительницей в своем имении, что в Лос-Анджелесе.

"Бен хочет дать прочной любви еще один шанс. Он планирует сделать предложение Дженнифер на ее 52-й день рождения. Новым отношениям может быть всего несколько недель, но на самом деле они возобновляются с того места, где они остановились. Джен и Бен оба знают друг о друге все — хорошее, плохое и уродливое. Они не начинают с нуля", — поделился инсайдер, добавив, что пара не хочет "отношений на расстоянии".

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Заметим, еще недавно, после расставания с Аной де Армас, Аффлек решил оставаться холостым. Актер хотел сосредоточиться на себе и своих детях. Но, похоже, новость о разрыве бывшей не оставила его равнодушным.

Напомним, о воссоединении Дженнифер Лопес и Бена Аффлека стало известно через две недели после того, как артистка официально разошлась с Алексом Родригесом. Пара вместе отдыхала на горнолыжном курорте в Монтане, а затем в имении певицы в Майами.

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