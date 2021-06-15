Дженнифер Лопес застали за горячими поцелуями с Беном Аффлеком

Артистка дала отношениям второй шанс через 17 лет после расставания.

Американская поп-звезда Дженнифер Лопес таки встречается с актером Беном Аффлеком.

Вещественным доказательством этого стали фотографии с горячими поцелуями влюбленных, которые папарацци сделали в минувшее воскресенье в Малибу. Пару застали во время романтического ужина в одном из ресторанов. 51-летняя Джей Ло нежно гладила своего 48-летнего бойфренда, они обнимались, целовались и улыбались.

В определенный момент к паре подошел сын Дженнифер, чтобы что-то показать на телефоне. Судя по реакции Аффлека, он очень хорошо относится к детям любимой и уже успел найти с ними общий язык, пишет PageSix.

Заметим, роман Лопес и Афллека начался в 2002 году после совместных съемок в фильме "Джили" и длился полтора года. Влюбленные даже собирались пожениться, однако свадьбу отменили в 2004 году за несколько дней до торжества. С тех пор прошло 17 лет, и, похоже, Лопес решила дать этим отношениям второй шанс. И ее не смущает дурная слава актера, учитывая его пристрастие к алкоголю.

Напомним, что до этого Дженнифер Лопес в течение четырех лет находилась в отношениях с бейсболистом Алексом Родригесом. В марте 2019-го спортсмен сделал звезде предложение. Свадьба сначала должна была состояться летом 2020 года в Италии, но из-за пандемии коронавируса была несколько раз перенесена.

В апреле этого года стало известно, что пара решила разорвать отношения. Джей Ло отметила, что им "лучше просто остаться друзьями".

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