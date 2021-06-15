Дженніфер Лопес заскочили за палкими поцілунками з Беном Аффлеком

Артистка дала стосункам другий шанс через 17 років після розставання.

Американська поп-зірка Дженніфер Лопес таки зустрічається з актором Беном Аффлеком.

Речовим доказом цього стали світлини з палкими поцілунками закоханих, які папараці зробили минулої неділі у Малібу. Пару заскочили під час романтичної вечері в одному з ресторанів. 51-річна Джей Ло ніжно гладила свого 48-річного бойфренда, вони обіймалися, цілувалися та усміхалися.

У певний момент до пари підійшов син Дженніфер, аби щось показати на телефоні. Судячи з реакції Аффлека, він дуже добре ставиться до дітей коханої та вже встигнув найти з ними спільну мову, пише PageSix.

Зауважимо, роман Лопес та Афллека почався 2002 року після спільних знімань у стрічці "Джилі" і тривав півтора року. Закохані навіть збиралися одружитися, проте весілля скасували 2004 року за декілька днів до торжества. Відтоді минуло 17 років, і, схоже, Лопес вирішила дати цим стосункам другий шанс. І її не бентежить погана слава актора, враховуючи його пристрасть до алкоголю.

Нагадаємо, що до цього Дженніфер Лопес впродовж чотирьох років перебувала у стосунках з бейсболістом Алексом Родрігесом. У березні 2019-го спортсмен освідчився попзірці. Весілля спочатку мало відбутись влітку 2020 року в Італії, але через пандемію коронавірусу було декілька разів перенесено.

У квітні цього року стало відомо, що пара вирішила розірвати стосунки. Джей Ло зазначила, що їм "краще просто залишитися друзями".

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