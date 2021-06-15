Астролог рассказал, кому нынешним летом улыбнется удача

Удача может прийти к человеку в любое время года, даже тогда, когда все отдыхают.

Нынешнее лето не станет в этом смысле исключением – обязательно найдутся люди, которым повезет в самых разных жизненных сферах. О том, кому нынешним летом улыбнется удача, рассказывает астролог Людмила Булгакова.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам, которые в первой половине лета будут маяться от безделья, во второй наконец-то повезет: они смогут принять участие в работе над очень важным, перспективным и финансово выгодным проектом. Он даст возможность представителям знака продемонстрировать все свои таланты и способности, а заодно и неплохо заработать. Главное, помнить, что на их место в проекте метят и другие – менее везучие, а потому не попавшие в состав работающей над ним группы – сотрудники, поэтому необходимо все время держать соответствующую – высокую – планку.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам, которые долго, упорно и с удовольствием занимались своим хобби, не думая о том, чтобы сделать его основным своим занятием, наконец-то повезет – они смогут монетизировать его, заработав неплохие деньги. Кто-то выставит свои творения на конкурс, кто-то встретит настоящего знатока и ценителя, главное, что на них обратят внимание и они принесут своему создателю известность в новых профессиональных кругах, а также возможность достойного во всех отношениях – но прежде всего в материальном плане – и безбедного существования.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – разумеется, те, кто давно подумывает о смене работы – могут наконец-то рассчитывать на переход в другую компанию и даже совсем в иную профессиональную отрасль. Разумеется, своим карьерным ростом представители знака прежде всего будут обязаны самим себе, но без определенной доли везения им, тем не менее, справиться не удалось бы. Поэтому звезды советуют им поблагодарить свою судьбу, которая в данном случае повернется к ним самой приятной своей стороной, и постараться оправдать ее надежды и ожидания.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыб ждет прекрасная перспектива карьерного роста, правда, представителям знака важно действовать по принципу, который, будучи перефразированным, прозвучит так: на фортуну надейся, а сам не плошай. Желающих занять должность, на которую их прочат, окажется предостаточно, поэтому необходимо будет позаботиться о том, чтобы произвести на начальство, от которого зависит назначение, наилучшее впечатление, обойдя таким образом потенциальных конкурентов. Тем более что удача все-таки будет на стороне представителей знака – она и перевесит чашу воображаемых весов в их сторону.

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