Ведущие писатели и критики выбрали лучший роман в истории. Первое место заняла книга, автор которой не Джейн Остин, Шарлотта Бронте или Лев Толстой.

Об этом сообщает издание The Guardian, выступившее организатором масштабного проекта.

Кто участвовал в опросе и как распределились места

Списки составлялись на основе анкетирования более 170 ведущих мировых авторов, литературных критиков и ученых. Участников опроса, среди которых были мастер ужасов Стивен Кинг, детективный писатель Йен Ренкин, лауреат Букеровской премии Бернардин Эваристо и автор популярных детективов Ричард Осман, попросили назвать собственную десятку лучших художественных произведений.

По итогам проекта первая десятка рейтинга сформировалась следующим образом:

1 место: «Мидлмарч» — Джордж Эллиот;

2 место: «Любимая» — Тони Моррисон;

3 место: «Улисс» — Джеймс Джойс;

4 место: «На маяк» — Вирджиния Вулф;

5 место: «В поисках потерянного времени» — Марсель Пруст;

6 место: «Анна Каренина» — Лев Толстой;

7 место: «Война и мир» — Лев Толстой;

8 место: «Джейн Эйр» — Шарлотта Бронте;

9 место: «Гордость и предубеждение» — Джейн Остин;

10 место: «Мадам Бовари» — Гюстав Флобер.

Традиционные романтические романы Шарлотты Бронте и Джейн Остин заняли восьмую и девятую позиции соответственно, что оказалось ниже, чем ожидалось. В то же время Лев Толстой стал единственным автором, два произведения которого вошли в первую десятку, заняв места в середине топ-10.

Дополнительные цифровые возможности для читателей и мероприятия

Интерактивная версия полного списка из ста книг уже опубликована в Интернете. Специальный цифровой функционал позволяет пользователям проверять количество прочитанных романов из этого списка, сравнивать свои результаты с друзьями, а также видеть, какие произведения выбирали конкретные писатели во время голосования.

Дальнейшее обсуждение результатов исследования запланировано в формате открытой дискуссии книжного клуба в прямом эфире, которая состоится в Конвей-Холле во вторник, 19 мая. Модераторами мероприятия выступят соруководители книжного отдела издания The Guardian Шарлотта Нортедж и Лиза Спенсер.

К анализу результатов опроса на сцене присоединятся писатели Элиф Шафак, Гай Гунаратне, Кейт Мосс и Блейк Моррисон, которые обсудят критерии определения лучшего романа всех времен.

