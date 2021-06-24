Названы топ-10 популярных автомобилей в сегменте купе в 2021 году

Названы топ-10 популярных автомобилей в сегменте купе в 2021 году

Речь идет о первых трех месяцах.

Составлен список самых популярных автомобилей в сегменте купе по итогам 1-го квартала 2021 года.

Так, новым мировым лидером среди самых продаваемых купе стал Dodge Charger (21 471, доля рынка 12,5%). Появилась на американском рынке в 1966 году, эта модель дорабатывалась и продавалась, изменив семь поколений, последнее из которых было представлено в 2011 году.

Наконец, она сумела оттеснить на вторую позицию своего главного конкурента — Ford Mustang (21 042, доля рынка 12,2%).

Mustang — культовый автомобиль, выпускаемый маркой Ford, который создал класс американских мускул-каров "пони-кар" (доступное спортивное купе с длинным капотом и короткой задней "палубой"). Текущее пятое поколение модели, которое заходило на рынок в 2014 году, распространяется более чем в 135 странах.

На третьем месте рейтинговой таблицы по итогам квартала — Dodge Challenger (15 753, доля 9,2%), далее идет Porsche 911 (8 146, доля 4,7%). За ними — Chevrolet Camaro (7 815, доля 4,5%). Camaro поступил в продажу 29 сентября 1966 года, он был разработан как модель-конкурент для Ford Mustang. Его производство было прекращено в 2002 году, однако в 2009-м Chevrolet вернул на рынок пятое поколение, в 2016 году сменил его шестой версией, которая сейчас реализуется.

Associated Press

Associated Press

На шестом месте в десятке лидеров — Chevrolet Corvette, который показал впечатляющие результаты (7 008, доля 4,1%), опередив Volkswagen Arteon (6 621), который занял седьмое место. Далее идет Porsche Taycan, который ворвался в топ-10, перескочив в рейтинговой таблице сразу на 21 ступеньку вверх (6 255). Замыкают десятку Mazda MX-5 (5 726, доля 3,3%) и Geely Xingyue Star (5 487, доля 3,2%).

Associated Press

Associated Press

Ранее немцы составили список автомобилей, которые лучше всего покупать в 2021 году.

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