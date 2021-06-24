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Бывший бойфренд Спирс Тимберлейк публично поддержал ее в борьбе за отмену опекунства

Бывший бойфренд Спирс Тимберлейк публично поддержал ее в борьбе за отмену опекунства

Associated Press

Певец заявил, что никого нельзя удерживать против его воли.

Известный певец Джастин Тимберлейк, который 20 лет назад встречался с Бритни Спирс, поддержал ее в попытке избавиться от опекунства отца.

© Associated Press
Associated Press

Артист в своем Twitter опубликовал пост, в котором публично заявил, что не считает правильным удерживать человека против его воли и заявляет, что Бритни имеет право жить так, как она хочет.

"После того, что мы сегодня видели, мы все должны постоянно поддерживать Бритни. Независимо от нашего прошлого, хорошего или плохого, того, как давно это было ... То, что происходит с ней сейчас, просто неправильно. Ни одна женщина не должна быть ограничена в праве принятия решений по поводу собственного тела ", — заявил музыкант.

Тимберлейк также в следующих сообщениях заметил, что никто не обязан спрашивать разрешения на доступ к тому, ради чего он так старательно работал, намекая на то, что Спирс не может контролировать свои финансы.

Певец выразил надежду, что суд примет правильное решение и позволит Спирс самой управлять своей жизнью.

Также слова поддержки звезде выразила Роуз Макгоуэн. Она как и Тимберлейк опубликовала соответствующее сообщение в Twitter.

© Associated Press
Associated Press

"Бритни Спирс имеет полное право злиться. Как бы вы себя чувствовали, если бы вашу жизнь украли, разорвали, высмеяли? Молюсь за то, чтобы она смогла жить своей жизнью на своих условиях. Прекратите контролировать женщин. Освободите Бритни", — написала Роуз.

Напомним, Бритни Спирс в ходе слушаний в суде в Лос-Анджелесе впервые лично выступила против опекунства над ней со стороны ее отца. Артистка отметила, что не владеет своей жизнью и хочет вернуть свои права и поделилась жуткими подробностями контроля.