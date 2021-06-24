Бывший бойфренд Спирс Тимберлейк публично поддержал ее в борьбе за отмену опекунства

Певец заявил, что никого нельзя удерживать против его воли.

Известный певец Джастин Тимберлейк, который 20 лет назад встречался с Бритни Спирс, поддержал ее в попытке избавиться от опекунства отца.

Associated Press

Артист в своем Twitter опубликовал пост, в котором публично заявил, что не считает правильным удерживать человека против его воли и заявляет, что Бритни имеет право жить так, как она хочет.

After what we saw today, we should all be supporting Britney at this time.



Regardless of our past, good and bad, and no matter how long ago it was ... what's happening to her is just not right.



No woman should ever be restricted from making decisions about her own body. — Justin Timberlake (@jtimberlake) June 24, 2021

"После того, что мы сегодня видели, мы все должны постоянно поддерживать Бритни. Независимо от нашего прошлого, хорошего или плохого, того, как давно это было ... То, что происходит с ней сейчас, просто неправильно. Ни одна женщина не должна быть ограничена в праве принятия решений по поводу собственного тела ", — заявил музыкант.

Тимберлейк также в следующих сообщениях заметил, что никто не обязан спрашивать разрешения на доступ к тому, ради чего он так старательно работал, намекая на то, что Спирс не может контролировать свои финансы.

Певец выразил надежду, что суд примет правильное решение и позволит Спирс самой управлять своей жизнью.

Также слова поддержки звезде выразила Роуз Макгоуэн. Она как и Тимберлейк опубликовала соответствующее сообщение в Twitter.

Associated Press

"Бритни Спирс имеет полное право злиться. Как бы вы себя чувствовали, если бы вашу жизнь украли, разорвали, высмеяли? Молюсь за то, чтобы она смогла жить своей жизнью на своих условиях. Прекратите контролировать женщин. Освободите Бритни", — написала Роуз.

Britney Spears has every right to be angry. How would you feel if your life was stolen, dissected, mocked? I pray she gets to live your life on her terms. STOP CONTROLLING WOMEN. #FreeBritney — The Hollywood Reporter https://t.co/qyV9oNnLQt — Rose McGowan (@rosemcgowan) June 23, 2021

Напомним, Бритни Спирс в ходе слушаний в суде в Лос-Анджелесе впервые лично выступила против опекунства над ней со стороны ее отца. Артистка отметила, что не владеет своей жизнью и хочет вернуть свои права и поделилась жуткими подробностями контроля.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку