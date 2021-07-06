Оля Полякова померилась фигурами с подругой в бикини

Девушки устроили импровизированный фотосет в Турции.
Украинская певица Оля Полякова поделилась новым пикантным контентом.
Артистка показала, как проводит время со своей коллегой и подругой Светланой Легкой. В свободное от работы время в Турции девушки устроили соблазнительный фотосет на побережье Средиземного моря и померялись фигурами в бикини. В частности, Оля позировала в бежевом купальнике, а Светлана — в розовом.
Подружки также соблазнительно позировали на песке, стоя на коленях.
"Классно, когда у тебя есть подруга", — написала звезда.
В комментариях подписчики засыпали девушек приятными сообщениями.
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- Фото — огонь
Напомним, ранее Оля Полякова в мини-бикини эротично позировала на газоне. Певица поделилась серией пикантных фото.