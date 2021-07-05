Три знака, которым сегодня не стоит погружаться в депрессию  

День, когда космическая энергия резко идет на спад, поэтому люди чувствуют себя слабыми, раздраженными и апатичными – вплоть до депрессии. Для новых начинаний время неблагоприятно, поэтому необходимо потратить время и силы на доведение до ума старых – отложенных в долгий ящик – проектов. Но даже в этом случае не стоит никуда торопиться – действовать, во избежание ошибок, необходимо медленно и вдумчиво.

Сегодня, 5 июля, падать духом не рекомендуются представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них погружение в депрессию может стать особенно опасным.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны как знак Огня являются людьми не только яркими и впечатлительными, но и весьма несдержанными: погрузившись в какое-то настроение – неважно, хорошее или плохое – они с трудом из него выходят. Вот и сегодня, впав в депрессию, они рискуют задержаться в этом состоянии надолго, что не лучшим образом скажется как на их жизни, так и психологическом здоровье, а это допускать никак нельзя. Звезды настоятельно рекомендуют представителям знака переключить свое внимание на что-то хорошее – например, на любимое занятие.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки как самый слезливый знак Зодиака готовы плакать по любому поводу, которые они находят без труда в любой ситуации, поэтому нынешний день – с его депрессивной энергетикой – станет прекрасным основанием для того, чтобы предаться своем любимом занятию – тоске и жалобам на жизнь. Вот только все вышеназванное вряд ли понравится окружающим их людям – от начальства и коллег до членов семьи. Так что придется представителям знака брать себя в руки и начинать радоваться жизни, а лучше всего им в этом деле поможет уборка квартиры – их любимый аутотренинг.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы, так уж они устроены, во всем – как в радости, так и в печали – стремятся дойти до логического конца, исчерпав свое психологическое состояние до последней капли: пока не нарадуются или не настрадаются вдоволь, не успокоятся. Сегодняшняя депрессия, в которую могут спасть представители знака, также с большой долей вероятности может стать затяжной: пока они не достигнут в ней дна, к другому психологическому состоянию не перейдут. А ведь в это время вокруг них будет достаточное количество поводов для радости, которые так обидно терять.

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