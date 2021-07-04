Астрологический прогноз на 4 июля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: можно приступать к осуществлению любого – даже самого сложного – проекта, он обязательно окажется успешным. Время также идеально подходит для творчества – можно создать настоящее произведение искусства.

Символ дня: гора, утес.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: день не подходит для активных действий.

Число дня: 6

Цвет дня: янтарный, шафранный, золотой.

Камни дня: малахит, голубой нефрит.

За какую часть тела отвечает: эндокринная система.

Пожелания в плане здоровья: болезни этого дня могут оказаться продолжительными, если их не начать вовремя лечить, поэтому при малейшем недомогании нужно сразу же обратиться к врачу.

Слова дня: время собирать урожай.

Геометрическая фигура дня: овал.

Брак и отношения дня: в любви и дружбе сработает закон бумеранге: чем больше отдавать, тем больше вернется обратно.

Мистика дня: можно – и нужно – гадать на любовь: предсказание в этой области окажется правдивым. Пользу принесут и обереги, которые наши предки делали из полевой травы и цветов.

Табу дня: нежелательны перемены в пространстве: не стоит не только отправляться в поездки, но и передвигать мебель в квартире.

Какие люди рождаются в этот день: в это время появляются на свет очень активные и энергичные, но при этом, увы, непоследовательные люди: они могут взяться за несколько дел сразу, но при этом благополучно все их забросить. Впрочем, если им удается научиться концентрироваться на выполняемых действиях, они могут добиться серьезного успеха – преимущественно в спорте и творчестве.

Читайте также: Гороскоп на 4 июля для всех знаков Зодиака: день семейных ценностей

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку