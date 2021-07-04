Астрологический прогноз на 4 июля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Прогноз дня: можно приступать к осуществлению любого – даже самого сложного – проекта, он обязательно окажется успешным. Время также идеально подходит для творчества – можно создать настоящее произведение искусства.
Символ дня: гора, утес.
Стихия дня: Металл.
Энергетика дня: день не подходит для активных действий.
Число дня: 6
Цвет дня: янтарный, шафранный, золотой.
Камни дня: малахит, голубой нефрит.
За какую часть тела отвечает: эндокринная система.
Пожелания в плане здоровья: болезни этого дня могут оказаться продолжительными, если их не начать вовремя лечить, поэтому при малейшем недомогании нужно сразу же обратиться к врачу.
Слова дня: время собирать урожай.
Геометрическая фигура дня: овал.
Брак и отношения дня: в любви и дружбе сработает закон бумеранге: чем больше отдавать, тем больше вернется обратно.
Мистика дня: можно – и нужно – гадать на любовь: предсказание в этой области окажется правдивым. Пользу принесут и обереги, которые наши предки делали из полевой травы и цветов.
Табу дня: нежелательны перемены в пространстве: не стоит не только отправляться в поездки, но и передвигать мебель в квартире.
Какие люди рождаются в этот день: в это время появляются на свет очень активные и энергичные, но при этом, увы, непоследовательные люди: они могут взяться за несколько дел сразу, но при этом благополучно все их забросить. Впрочем, если им удается научиться концентрироваться на выполняемых действиях, они могут добиться серьезного успеха – преимущественно в спорте и творчестве.
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