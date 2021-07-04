Три знака, которым сегодня можно просить прощения

Космические энергии нынешнего дня говорят о разрешении старого и созидании нового, причем коснется это всех сфер жизни – от профессиональной до личной. Не стоит находиться в местах большого скопления людей, впрочем, в нынешней эпидемической ситуации это и невозможно. Зато время идеально подходит для примирения с людьми, с которыми довелось поссориться: можно прощать и просить прощения.

Сегодня, 4 июля, прощать и просить прощения можно представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них налаживание отношений окажется особенно важным.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы, будучи самым высокомерным знаком Зодиака, часто обижают окружающих их людей именно таким – заносчивым – к ним отношением, именно среди тех, кто находится рядом, так много обиженных. Они, в свою очередь, обижают представителей знака, чтобы, так сказать, не зазнавался, вот и получается взаимная эмоциональная напряженность, от которой сегодня самое время избавиться. Желательно пойти на примирение первыми, сказав, что не хотели, чтобы ситуация развивалась именно так, тогда и оппонент охотно извинится за свою ошибку в отношениях.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы, несмотря на внешнее спокойствие и присущую им толерантность, энное время назад рассорились с кем-то из близких людей, из-за чего с тех пор – исключительно по этой причине – находятся в состоянии уныния. Казалось бы, избавиться от него просто – нужно всего лишь извиниться перед обиженным человеком, и все уладится, вот только он, хоть убей, не хочет общаться с представителями знака. Сегодня же обстоятельства сложатся благоприятно для Дев – их оппонент сам пойдет им навстречу, извинившись за долгое молчание, останется только в свою очередь самим попросить у них прощения.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги – мастера обижать других людей, причем делают они это зачастую без злого умысла – просто так, походя, по причине раздражения или плохого настроения. Впоследствии, успокоившись, они и рады бы помириться, но не знают, как это сделать, да и гордыня – чего уже там греха таить – здорово мешает. Сегодня представители знака вздохнут с облегчением – обстоятельства сложатся таким – благоприятным – образом: те, кого они обидят, сами напишут или позвонят и общаться при этом будут как ни в чем не бывало, Козерогам же останется лишь извиниться самим.

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