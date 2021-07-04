Астрологічний прогноз на 4 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Прогноз дня: можна ставати до здійснення будь-якого — навіть найбільш складного — проєкту, він обов'язково виявиться успішним. Час також ідеально підходить для творчості — можна створити справжній витвір мистецтва.
Символ дня: гора, скеля.
Стихія дня: метал.
Енергетика дня: день не підходить для активних дій.
Число дня: 6.
Колір дня: бурштиновий, шафранний, золотий.
Камені дня: малахіт, блакитний нефрит.
За яку частину тіла відповідає: ендокринна система.
Побажання в плані здоров'я: хвороби цього дня можуть виявитися тривалими, якщо їх не почати вчасно лікувати, тому за найменшого нездужання потрібно одразу ж звернутися до лікаря.
Слова дня: час збирати урожай.
Геометрична фігура дня: овал.
Шлюб і взаємини дня: в коханні і дружбі спрацює закон бумеранга: чим більше віддавати, тим більше повернеться назад.
Містика дня: можна — і треба — ворожити на кохання: передбачення у цій сфері виявиться правдивим. Користь принесуть і обереги, які наші предки робили з польової трави і квітів.
Табу дня: небажані зміни в просторі: не варто не тільки вирушати в поїздки, а й пересувати меблі в квартирі.
Які люди народжуються цього дня: в цей час з'являються на світ дуже активні та енергійні, але водночас, на жаль, непослідовні люди: вони можуть взятися за кілька справ одразу, але водночас вдало всі їх закинути. Втім, якщо їм вдається навчитися концентруватися на виконувані дії, вони можуть домогтися серйозного успіху — переважно в спорті і творчості.
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