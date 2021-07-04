Трамп вважає, що США втратять енергонезалежності: названа дата

У США ввели мораторій на оренду федеральних земель для розробки нафтових та газових родовищ.

США протягом двох тижнів позбудуться незалежності через постачання енергоносіїв з інших країн.

Про це заявив експрезидент США Дональд Трамп на мітингу в штаті Флорида, — пише ТАРС.

"Ще два тижні, і ви більше не будете незалежними. Нам не потрібен був Близький Схід, нам не потрібна була Росія, нам ніхто не був потрібен", — уточнив колишній американський лідер.

"Через два тижні ви більше не будете незалежними. Вони хочуть перейти на вітряні турбіни", — додав експрезидент США. Він вважає в тому, що вигоду від цього отримують Німеччина і Китай, де виробляють такі турбіни.

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Нагадаємо, що адміністрація президента США Джо Байдена в січні ввела мораторій на оренду федеральних земель для розробки нафтових та газових родовищ. У червні його дія була припинена судом на вимогу республіканців.

Раніше Трамп вперше виступив на мітингу після відходу з Білого дому.

Також Трамп працює над "важливим проєктом", але не сказав яким.

Раніше повідомлялося, що колишній президент США Дональд запустив власну онлайн-платформу для спілкування зі своїми шанувальниками. Відзначається, що платформа дозволяє американському екслідеру публікувати пости, зображення та відеозаписи.

Нагадаємо, колишній лідер США Дональд Трамп надихнув жартівників на створення сотень тисяч мемів. Так він і сам не проти посміятися. Яким світ запам'ятає Дональда Трампа, скільки тривало його рекордне рукостискання з президентом Франції і деталі зовнішності політика стали предметом обговорень в інтернеті.

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