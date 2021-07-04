Народные приметы, обряды и обычаи 4 июля

Муравьи прячутся в гнезде — на грозу или сильный дождь.
4 июля верующие и церковь почтили память всех святых земли Украинской — новомучеников и исповедников, которые в Украине и других землях в XX века за Христа и православную веру пострадали ; мучеников Мануила, Савеля и Исмаила, благоверного Аскольда, первомученика Киевского, в святом крещении Николая, всех преподобных и богоносных отцов, что на Святой Горе Афонской просиявли; мученика Юлиана Тарсийского, священномученика Терентия, епископа Иконийского, преподобного Юлия пресвитера, i Юлиана, диакона, мучеников Арчила ІІ, царя Иверского и Луарсаба ІІ, царя Карталинского.
4 июля: церковный праздник
Во второе воскресенье после Пятидесятницы, Украинская Православная Церковь чтит память святых земли Украинской. Эти святые угодники Божии — являются плодами христианской веры, засеянной в украинские земли Господом.
Также вспоминают мученика Юлиана Тарсийского. Он был из города Тарс и пострадал за христианскую веру около 305 года нашей эры.
4 июля: народные традиции
В народном календаре 4 июля получило следующие названия: "Ульяна день", "Терентий", "Липовый цвет". К этому времени распускался липовый цвет, из которого наши предки варили различные отвары, обладающие потогонным, бактерицидными, жаропонижающими и другими свойствами.
4 июля: что стоит сделать
Наши предки считали, что липовый цвет в этот день наделен целебной силой. Если при головной боли положить возле подушки липовый цвет и пить липовый чай, то скоро боль утихнет.
4 июля: что нельзя делать
- обрывать цвет липы или рубить липовые деревья.
- избегать домашней работы.
- обманывать близких и родных
4 июля: народные приметы
- Летний утренний туман — на ясную погоду.
- Похолодание во время дождя — признак того, что вскоре погода улучшится. Облака потянулись по небу полосами — будет дождь.
- Небо в багрянце предвещает хорошее утро, но позже таки будут дожди.
- Муравьи прячутся в гнезде — на грозу или сильный дождь.
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