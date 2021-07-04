Народные приметы, обряды и обычаи 4 июля

Муравьи прячутся в гнезде — на грозу или сильный дождь.

4 июля верующие и церковь почтили память всех святых земли Украинской — новомучеников и исповедников, которые в Украине и других землях в XX века за Христа и православную веру пострадали ; мучеников Мануила, Савеля и Исмаила, благоверного Аскольда, первомученика Киевского, в святом крещении Николая, всех преподобных и богоносных отцов, что на Святой Горе Афонской просиявли; мученика Юлиана Тарсийского, священномученика Терентия, епископа Иконийского, преподобного Юлия пресвитера, i Юлиана, диакона, мучеников Арчила ІІ, царя Иверского и Луарсаба ІІ, царя Карталинского.

4 июля: церковный праздник

Во второе воскресенье после Пятидесятницы, Украинская Православная Церковь чтит память святых земли Украинской. Эти святые угодники Божии — являются плодами христианской веры, засеянной в украинские земли Господом.

Также вспоминают мученика Юлиана Тарсийского. Он был из города Тарс и пострадал за христианскую веру около 305 года нашей эры.

4 июля: народные традиции

В народном календаре 4 июля получило следующие названия: "Ульяна день", "Терентий", "Липовый цвет". К этому времени распускался липовый цвет, из которого наши предки варили различные отвары, обладающие потогонным, бактерицидными, жаропонижающими и другими свойствами.

4 июля: что стоит сделать

Наши предки считали, что липовый цвет в этот день наделен целебной силой. Если при головной боли положить возле подушки липовый цвет и пить липовый чай, то скоро боль утихнет.

4 июля: что нельзя делать

обрывать цвет липы или рубить липовые деревья.

избегать домашней работы.

обманывать близких и родных

4 июля: народные приметы

Летний утренний туман — на ясную погоду.

Похолодание во время дождя — признак того, что вскоре погода улучшится. Облака потянулись по небу полосами — будет дождь.

Небо в багрянце предвещает хорошее утро, но позже таки будут дожди.

Муравьи прячутся в гнезде — на грозу или сильный дождь.

Читайте также:

Также читайте Таропрогноз на июль: что карты нам предвещают

Погода в Украине: грозовой фронт возвращается в регионы - в Виннице снова готовятся к подтоплениям

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку