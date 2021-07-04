Народні прикмети, обряди і звичаї 4 липня

Мурахи ховаються в гнізда — на грозу або сильний дощ.
4 липня віряни та церква вшановують пам'ять всіх святих землі Української - новомучеників та сповідників, які в Україні та інших землях у XX ст. за Христа і православну віру постраждали.; мучеників Мануїла, Савеля та Ісмаїла, благовірного Оскольда, першомученика Київського, у святому хрещенні Миколая, всіх преподобних і богоносних отців що на Святій Горі Афонській просяяли; мученика ЮлiанаТарсiйського, священномученикаТерентiя, єпископа Іконiйського, преподобного Юлiя, пресвiтера, i Юлiана, диякона, мучеників Арчила ІІ, царя Іверського i Луарсаба ІІ, царя Карталинського.
4 липня: церковне свято
У другу неділю після П’ятидесятниці, Українська Православна Церква вшановує пам'ять святих землі української. Ці святі угодники Божі – є плодами християнської віри засіяної в українські землі Господом.
Також згадують мученика Юліана Тарсійського. Він був з міста Тарс і постраждав за християнську віру близько 305 року нашої ери.
4 липня: народні традиції
У народному календарі 4 липня отримало такі назви: "Ульянів день", "Терентій", "Липовий цвіт". До цього часу розпускався липовий цвіт, з якого наші предки варили різні відвари, що володіють потогінними, бактерицидними, жарознижувальними та іншими властивостями.
4 липня: що варто зробити
Наші предки вважали, що липовий цвіт у цей день наділений цілющою силою. Якщо при головному болю покласти біля подушки липовий цвіт та пити липовий чай, то скоро біль вщухне.
4 липня: що не можна робити
- обривати цвіт липи чи рубати липові дерева.
- уникати домашньої роботи.
- обманювати близьких та рідних
4 липня: народні прикмети
- Літній ранковий туман — на ясну погоду.
- Похолодання під час дощу — ознака того, що незабаром погода поліпшиться. Хмари потяглися по небу смугами — буде дощ.
- Небо в багрянцях передвіщає гарний ранок, але пізніше таки задощить.
- Мурахи ховаються в гнізда — на грозу або сильний дощ.
Читайте також:
- Ретроградний Плутон: дата і вплив
- Ретроградний Юпітер 2021: що варто зробити та чого слід уникати
- Меркурій припинив бути ретроградним: що варто зробити та чого уникати
- Раки-друзі: що подарувати на день народження та як разом проводити час
- Петрів піст 2021: традиції та звичаї