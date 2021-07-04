Народні прикмети, обряди і звичаї 4 липня

Мурахи ховаються в гнізда — на грозу або сильний дощ.

4 липня віряни та церква вшановують пам'ять всіх святих землі Української - новомучеників та сповідників, які в Україні та інших землях у XX ст. за Христа і православну віру постраждали.; мучеників Мануїла, Савеля та Ісмаїла, благовірного Оскольда, першомученика Київського, у святому хрещенні Миколая, всіх преподобних і богоносних отців що на Святій Горі Афонській просяяли; мученика ЮлiанаТарсiйського, священномученикаТерентiя, єпископа Іконiйського, преподобного Юлiя, пресвiтера, i Юлiана, диякона, мучеників Арчила ІІ, царя Іверського i Луарсаба ІІ, царя Карталинського.

4 липня: церковне свято

У другу неділю після П’ятидесятниці, Українська Православна Церква вшановує пам'ять святих землі української. Ці святі угодники Божі – є плодами християнської віри засіяної в українські землі Господом.

Також згадують мученика Юліана Тарсійського. Він був з міста Тарс і постраждав за християнську віру близько 305 року нашої ери.

4 липня: народні традиції

У народному календарі 4 липня отримало такі назви: "Ульянів день", "Терентій", "Липовий цвіт". До цього часу розпускався липовий цвіт, з якого наші предки варили різні відвари, що володіють потогінними, бактерицидними, жарознижувальними та іншими властивостями.

4 липня: що варто зробити

Наші предки вважали, що липовий цвіт у цей день наділений цілющою силою. Якщо при головному болю покласти біля подушки липовий цвіт та пити липовий чай, то скоро біль вщухне.

4 липня: що не можна робити

обривати цвіт липи чи рубати липові дерева.

уникати домашньої роботи.

обманювати близьких та рідних

4 липня: народні прикмети

Літній ранковий туман — на ясну погоду.

Похолодання під час дощу — ознака того, що незабаром погода поліпшиться. Хмари потяглися по небу смугами — буде дощ.

Небо в багрянцях передвіщає гарний ранок, але пізніше таки задощить.

Мурахи ховаються в гнізда — на грозу або сильний дощ.

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