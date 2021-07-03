Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 3 июля

С начала пандемии COVID-19 заразились почти 2340000 украинский.
В Украине по состоянию на утро 3 июля зафиксировано 705 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 36 человек, еще 1072 выздоровели. Было проведено 43 004 тесты.
Об этом сообщили в пресс служба МОЗ Украины.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (185), Киевской (48), Донецкой (43), Днепропетровской (40) и Полтавской (39) областях.
Статистика коронавируса:
|
Регион
|
Подтвержденные
|
Зарегистрировано умерших
|
Выздоровели
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
Украина
|
2237202
|
705
|
52460
|
36
|
2170656
|
1072
|
г. Киев
|
214398
|
185
|
5198
|
3
|
205197
|
161
|
Винницкая
|
71119
|
11
|
1691
|
1
|
69233
|
26
|
Волынская
|
62180
|
6
|
1196
|
0
|
60621
|
11
|
Днепропетровская
|
135681
|
40
|
4443
|
4
|
130172
|
40
|
Донецкая
|
90728
|
43
|
2362
|
3
|
87974
|
32
|
Житомирская
|
88470
|
23
|
1790
|
0
|
86379
|
27
|
Закарпатская
|
62111
|
11
|
1605
|
1
|
60363
|
23
|
Запорожская
|
104663
|
37
|
2442
|
0
|
101847
|
34
|
Ивано-Франковская
|
86678
|
4
|
2100
|
0
|
84486
|
13
|
Киевская
|
127482
|
48
|
2754
|
2
|
123951
|
78
|
Кировоградская
|
20630
|
6
|
841
|
0
|
19477
|
56
|
Луганская
|
26639
|
10
|
949
|
2
|
25479
|
7
|
Львовская
|
137532
|
29
|
3655
|
2
|
133123
|
161
|
Николаевская
|
69995
|
22
|
1847
|
0
|
67861
|
44
|
Одесская
|
140716
|
38
|
2983
|
8
|
136895
|
23
|
Полтавская
|
77909
|
39
|
1860
|
1
|
75731
|
9
|
Ровенская
|
79518
|
11
|
1205
|
0
|
78155
|
50
|
Сумская
|
77951
|
21
|
1323
|
0
|
76254
|
12
|
Тернопольская
|
70040
|
5
|
1200
|
0
|
68595
|
12
|
Харьковская
|
148639
|
31
|
3538
|
3
|
144226
|
51
|
Херсонская
|
35830
|
23
|
1147
|
0
|
34302
|
57
|
Хмельницкая
|
88950
|
16
|
1876
|
5
|
86586
|
50
|
Черкасская
|
81819
|
26
|
1313
|
0
|
80012
|
27
|
Черновицкая
|
79959
|
6
|
1793
|
0
|
77876
|
33
|
Черниговская
|
57565
|
14
|
1349
|
1
|
55861
|
35
В течение пандемии в Украине:
- заболело — 2237202 лица;
- выздоровели — 2170656 человек;
- летальных исходов — 52 460;
- проведения ПЦР-тестов — 10900947.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на вчера, 2 июля, было зафиксировано 696 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 33 человека, 1197 выздоровели.