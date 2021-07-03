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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 3 июля

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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 3 июля

Associated Press

С начала пандемии COVID-19 заразились почти 2340000 украинский.

В Украине по состоянию на утро 3 июля зафиксировано 705 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 36 человек, еще 1072 выздоровели. Было проведено 43 004 тесты.

Об этом сообщили в пресс служба МОЗ Украины.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (185), Киевской (48), Донецкой (43), Днепропетровской (40) и Полтавской (39) областях.

Статистика коронавируса:

Регион

Подтвержденные

Зарегистрировано умерших

Выздоровели

всего

в сутки

всего

в сутки

всего

в сутки

Украина

2237202

705

52460

36

2170656

1072

г. Киев

214398

185

5198

3

205197

161

Винницкая

71119

11

1691

1

69233

26

Волынская

62180

6

1196

0

60621

11

Днепропетровская

135681

40

4443

4

130172

40

Донецкая

90728

43

2362

3

87974

32

Житомирская

88470

23

1790

0

86379

27

Закарпатская

62111

11

1605

1

60363

23

Запорожская

104663

37

2442

0

101847

34

Ивано-Франковская

86678

4

2100

0

84486

13

Киевская

127482

48

2754

2

123951

78

Кировоградская

20630

6

841

0

19477

56

Луганская

26639

10

949

2

25479

7

Львовская

137532

29

3655

2

133123

161

Николаевская

69995

22

1847

0

67861

44

Одесская

140716

38

2983

8

136895

23

Полтавская

77909

39

1860

1

75731

9

Ровенская

79518

11

1205

0

78155

50

Сумская

77951

21

1323

0

76254

12

Тернопольская

70040

5

1200

0

68595

12

Харьковская

148639

31

3538

3

144226

51

Херсонская

35830

23

1147

0

34302

57

Хмельницкая

88950

16

1876

5

86586

50

Черкасская

81819

26

1313

0

80012

27

Черновицкая

79959

6

1793

0

77876

33

Черниговская

57565

14

1349

1

55861

35

В течение пандемии в Украине:

  • заболело — 2237202 лица;
  • выздоровели — 2170656 человек;
  • летальных исходов — 52 460;
  • проведения ПЦР-тестов — 10900947.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на вчера, 2 июля, было зафиксировано 696 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 33 человека, 1197 выздоровели.

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