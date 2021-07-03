Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 3 июля

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 3 июля

С начала пандемии COVID-19 заразились почти 2340000 украинский.

В Украине по состоянию на утро 3 июля зафиксировано 705 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 36 человек, еще 1072 выздоровели. Было проведено 43 004 тесты.

Об этом сообщили в пресс служба МОЗ Украины.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (185), Киевской (48), Донецкой (43), Днепропетровской (40) и Полтавской (39) областях.

Статистика коронавируса:

Регион Подтвержденные Зарегистрировано умерших Выздоровели всего в сутки всего в сутки всего в сутки Украина 2237202 705 52460 36 2170656 1072 г. Киев 214398 185 5198 3 205197 161 Винницкая 71119 11 1691 1 69233 26 Волынская 62180 6 1196 0 60621 11 Днепропетровская 135681 40 4443 4 130172 40 Донецкая 90728 43 2362 3 87974 32 Житомирская 88470 23 1790 0 86379 27 Закарпатская 62111 11 1605 1 60363 23 Запорожская 104663 37 2442 0 101847 34 Ивано-Франковская 86678 4 2100 0 84486 13 Киевская 127482 48 2754 2 123951 78 Кировоградская 20630 6 841 0 19477 56 Луганская 26639 10 949 2 25479 7 Львовская 137532 29 3655 2 133123 161 Николаевская 69995 22 1847 0 67861 44 Одесская 140716 38 2983 8 136895 23 Полтавская 77909 39 1860 1 75731 9 Ровенская 79518 11 1205 0 78155 50 Сумская 77951 21 1323 0 76254 12 Тернопольская 70040 5 1200 0 68595 12 Харьковская 148639 31 3538 3 144226 51 Херсонская 35830 23 1147 0 34302 57 Хмельницкая 88950 16 1876 5 86586 50 Черкасская 81819 26 1313 0 80012 27 Черновицкая 79959 6 1793 0 77876 33 Черниговская 57565 14 1349 1 55861 35

В течение пандемии в Украине:

заболело — 2237202 лица;

выздоровели — 2170656 человек;

летальных исходов — 52 460;

проведения ПЦР-тестов — 10900947.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на вчера, 2 июля, было зафиксировано 696 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 33 человека, 1197 выздоровели.

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