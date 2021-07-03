Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 3 липня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 3 липня

Від початку пандемії COVID-19 інфікувалися майже 2,34 млн українців.

В Україні станом на ранок 3 липня зафіксовано 705 нових випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 36 людей, ще 1 072 одужали. Було проведено 43 004 тести.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (185), Київській (48), Донецькій (43), Дніпропетровській (40) та Полтавській (39) областях.

Статистика коронавірусу:

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали всього за добу всього за добу всього за добу Україна 2237202 705 52460 36 2170656 1072 м. Київ 214398 185 5198 3 205197 161 Вінницька 71119 11 1691 1 69233 26 Волинська 62180 6 1196 0 60621 11 Дніпропетровська 135681 40 4443 4 130172 40 Донецька 90728 43 2362 3 87974 32 Житомирська 88470 23 1790 0 86379 27 Закарпатська 62111 11 1605 1 60363 23 Запорізька 104663 37 2442 0 101847 34 Івано-Франківська 86678 4 2100 0 84486 13 Київська 127482 48 2754 2 123951 78 Кіровоградська 20630 6 841 0 19477 56 Луганська 26639 10 949 2 25479 7 Львівська 137532 29 3655 2 133123 161 Миколаївська 69995 22 1847 0 67861 44 Одеська 140716 38 2983 8 136895 23 Полтавська 77909 39 1860 1 75731 9 Рівненська 79518 11 1205 0 78155 50 Сумська 77951 21 1323 0 76254 12 Тернопільська 70040 5 1200 0 68595 12 Харківська 148639 31 3538 3 144226 51 Херсонська 35830 23 1147 0 34302 57 Хмельницька 88950 16 1876 5 86586 50 Черкаська 81819 26 1313 0 80012 27 Чернівецька 79959 6 1793 0 77876 33 Чернігівська 57565 14 1349 1 55861 35

Протягом пандемії в Україні:

захворіло - 2 237 202 особи;

одужало - 2 170 656 осіб;

летальних випадків - 52 460;

проведено ПЛР-тестувань - 10 900 947.

Як повідомлялося, в Україні станом на вчора, 2 липня, було зафіксовано 696 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 33 людини, 1197 одужали.

Державний санітарний лікар Ігор Кузін про розповсюдження штаму "Дельта" в Україні

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