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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 3 липня

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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 3 липня

Associated Press

Від початку пандемії COVID-19 інфікувалися майже 2,34 млн українців.

В Україні станом на ранок 3 липня зафіксовано 705 нових випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 36 людей, ще 1 072  одужали. Було проведено 43 004 тести.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (185), Київській (48), Донецькій (43), Дніпропетровській (40) та Полтавській (39) областях.

Статистика коронавірусу:

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2237202

705

52460

36

2170656

1072

м. Київ

214398

185

5198

3

205197

161

Вінницька

71119

11

1691

1

69233

26

Волинська

62180

6

1196

0

60621

11

Дніпропетровська

135681

40

4443

4

130172

40

Донецька

90728

43

2362

3

87974

32

Житомирська

88470

23

1790

0

86379

27

Закарпатська

62111

11

1605

1

60363

23

Запорізька

104663

37

2442

0

101847

34

Івано-Франківська

86678

4

2100

0

84486

13

Київська

127482

48

2754

2

123951

78

Кіровоградська

20630

6

841

0

19477

56

Луганська

26639

10

949

2

25479

7

Львівська

137532

29

3655

2

133123

161

Миколаївська

69995

22

1847

0

67861

44

Одеська

140716

38

2983

8

136895

23

Полтавська

77909

39

1860

1

75731

9

Рівненська

79518

11

1205

0

78155

50

Сумська

77951

21

1323

0

76254

12

Тернопільська

70040

5

1200

0

68595

12

Харківська

148639

31

3538

3

144226

51

Херсонська

35830

23

1147

0

34302

57

Хмельницька

88950

16

1876

5

86586

50

Черкаська

81819

26

1313

0

80012

27

Чернівецька

79959

6

1793

0

77876

33

Чернігівська

57565

14

1349

1

55861

35

Протягом пандемії в Україні:

  • захворіло - 2 237 202 особи;
  • одужало - 2 170 656 осіб;
  •  летальних випадків - 52 460;
  • проведено ПЛР-тестувань - 10 900 947.

Як повідомлялося, в Україні станом на вчора,  2 липня, було зафіксовано 696 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 33 людини, 1197 одужали. 

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