Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 3 липня

Від початку пандемії COVID-19 інфікувалися майже 2,34 млн українців.
В Україні станом на ранок 3 липня зафіксовано 705 нових випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 36 людей, ще 1 072 одужали. Було проведено 43 004 тести.
Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (185), Київській (48), Донецькій (43), Дніпропетровській (40) та Полтавській (39) областях.
Статистика коронавірусу:
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2237202
|
705
|
52460
|
36
|
2170656
|
1072
|
м. Київ
|
214398
|
185
|
5198
|
3
|
205197
|
161
|
Вінницька
|
71119
|
11
|
1691
|
1
|
69233
|
26
|
Волинська
|
62180
|
6
|
1196
|
0
|
60621
|
11
|
Дніпропетровська
|
135681
|
40
|
4443
|
4
|
130172
|
40
|
Донецька
|
90728
|
43
|
2362
|
3
|
87974
|
32
|
Житомирська
|
88470
|
23
|
1790
|
0
|
86379
|
27
|
Закарпатська
|
62111
|
11
|
1605
|
1
|
60363
|
23
|
Запорізька
|
104663
|
37
|
2442
|
0
|
101847
|
34
|
Івано-Франківська
|
86678
|
4
|
2100
|
0
|
84486
|
13
|
Київська
|
127482
|
48
|
2754
|
2
|
123951
|
78
|
Кіровоградська
|
20630
|
6
|
841
|
0
|
19477
|
56
|
Луганська
|
26639
|
10
|
949
|
2
|
25479
|
7
|
Львівська
|
137532
|
29
|
3655
|
2
|
133123
|
161
|
Миколаївська
|
69995
|
22
|
1847
|
0
|
67861
|
44
|
Одеська
|
140716
|
38
|
2983
|
8
|
136895
|
23
|
Полтавська
|
77909
|
39
|
1860
|
1
|
75731
|
9
|
Рівненська
|
79518
|
11
|
1205
|
0
|
78155
|
50
|
Сумська
|
77951
|
21
|
1323
|
0
|
76254
|
12
|
Тернопільська
|
70040
|
5
|
1200
|
0
|
68595
|
12
|
Харківська
|
148639
|
31
|
3538
|
3
|
144226
|
51
|
Херсонська
|
35830
|
23
|
1147
|
0
|
34302
|
57
|
Хмельницька
|
88950
|
16
|
1876
|
5
|
86586
|
50
|
Черкаська
|
81819
|
26
|
1313
|
0
|
80012
|
27
|
Чернівецька
|
79959
|
6
|
1793
|
0
|
77876
|
33
|
Чернігівська
|
57565
|
14
|
1349
|
1
|
55861
|
35
Протягом пандемії в Україні:
- захворіло - 2 237 202 особи;
- одужало - 2 170 656 осіб;
- летальних випадків - 52 460;
- проведено ПЛР-тестувань - 10 900 947.
Як повідомлялося, в Україні станом на вчора, 2 липня, було зафіксовано 696 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 33 людини, 1197 одужали.