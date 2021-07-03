Біля берегів Фіджі стався землетрус магнітудою 6,1

Інформації про серйозні руйнування чи потерпілих немає.

Біля берегів архіпелагу Фіджі в Тихому океані стався землетрус.

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Магнітуда підземних поштовхів становила 6,1. Осередок залягав на глибині 605,6 км, кажуть фахівці.

Слід зауважити, що епіцентр підземних поштовхів розташовувався за 470 км на південний схід від столиці Фіджі - Суви. Там проживає близько 77,3 тис. осіб. Інформації про серйозні руйнування чи потерпілих немає. Крім того, не повідомлялося про загрозу виникнення цунамі.

Як повідомлялося, у Перу 22 червня на центральному узбережжі стався землетрус силою 5,8 бала. Землетрус відчувався в столиці країни Лімі. На проїжджу частину тихоокеанського узбережжя міста посипалися камені. Деякі жителі Ліми в паніці вибігли зі своїх будинків, які трусило підземними поштовхами.

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