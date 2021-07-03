Прогноз погоди на 3 липня: в Україні будуть дощі з грозами та спека

Прогноз погоди на 3 липня: в Україні будуть дощі з грозами та спека

Синоптики обіцяють мінливу хмарність.

У суботу, 3 липня, в Україні будуть дощі та грози, але спекотно.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

Синоптики обіцяють мінливу хмарність. Вдень місцями буде короткочасний дощ, а місцями - з градом і шквалами 15-20 м/с. Омине дощова погода лише південний схід країни. Вітер переважно північно-західний 5-10 м/с.

Вдень в Україні обіцяють в межах 23-28 градусів тепла. Трохи прохолодніше буде в Карпатах - близько 15 градусів тепла. Найтепліше буде на сході та північному-сході країни - до +33.

Укргідрометцентр

У Києві 3 липня буде мінлива хмарність. Синоптики попереджають про короткочасні дощі. Швидкість північно-західного вітру 5-10 м/с. Температура становитиме 26-28 градусів тепла.

Як повідомлялося, погода в Україні у липні буде різною - і спекотною, і одночасно багатою на опади, говорить народний синоптик Леонід Горбань. Згідно з його розрахунками, у липні очікується багато дощів та бур, будуть і аномально спекотні дні.

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