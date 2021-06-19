У Стамбулі стався землетрус

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в районі Картал.

У Стамбулі 19 червня стався землетрус магнітудою 3,9.

Землетрус стався 19 червня о 15:08 за місцевим часом.

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Про це повідомляє агентство Анадолу з посиланням на Управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD).

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в районі Картал, а вогнище залягало на глибині 7,06 км.

Руйнувань і постраждалих в мегаполісі немає.

Нагадаємо, 8 червня у с. Пасічна Надвірнянського району Івано-Франківської області зафіксували землетрус магнітудою 2, 6 бала.

Раніше, 4 червня, землетрус магнітудою 2 бали за шкалою Ріхтера зафіксували в с. Манява Богородчанського району Івано-Франківської області.

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