У Стамбулі стався землетрус

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в районі Картал.
У Стамбулі 19 червня стався землетрус магнітудою 3,9.
Землетрус стався 19 червня о 15:08 за місцевим часом.
Про це повідомляє агентство Анадолу з посиланням на Управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD).
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в районі Картал, а вогнище залягало на глибині 7,06 км.
Руйнувань і постраждалих в мегаполісі немає.
Нагадаємо, 8 червня у с. Пасічна Надвірнянського району Івано-Франківської області зафіксували землетрус магнітудою 2, 6 бала.
Раніше, 4 червня, землетрус магнітудою 2 бали за шкалою Ріхтера зафіксували в с. Манява Богородчанського району Івано-Франківської області.