На Прикарпатті знову стався землетрус

Підземний поштовх магнітудою близько 2,6 бала за шкалою Ріхтера зафіксували вже у Надвірнянському районі.

У вівторок, 8 червня, о 16:32 в с. Пасічна Надвірнянського району Івано-Франківської області зафіксували землетрус. Надзвичайна подія сталась без негативних наслідків.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

"Вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону було зафіксовано підземний поштовх магнітудою близько 2,6 бала за шкалою Ріхтера. Звернень від громадян до ДСНС не надходило", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше, 4 червня, землетрус магнітудою 2 бали за шкалою Ріхтера зафіксували в с. Манява Богородчанського району Івано-Франківської області. Підземний поштовх також не призвів до негативних наслідків.

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